Кубок Дэвиса: После первого дня в матче Латвии и Египта ничья

В пятницу, 6 марта, сборная Латвии провела два матча плей-офф Второй Мировой группы Кубка Дэвиса против Египта. Поединки состоялись в теннисном центре "Лиелупе".
В первом поединке Карлис Озолиньш потерпел поражение от египтянина Мохамеда Сафвата со счётом 6:7 (9:11), 5:7, а во втором матче противостояния Эрнест Гулбис одержал победу над Каримом-Мохамедом Маамуном - 6:4, 6:3.
Таким образом, после первого игрового дня счёт в противостоянии ничейный - 1:1.
"Я провёл хороший матч вне зависимости от результата. Если завтра нужно будет играть, я буду максимально готов. Неприятно проигрывать перед своими болельщиками, но я оставил на корте всё, что мог", - сказал Озолиньш после матча.
Второй день Кубка Дэвиса начнётся 7 марта в 15:00 матчем в парном разряде - Гулбис в дуэте с Мартиньшем Поджусом выйдут на корт против пары Сафват/Маамун. Затем состоится матч в одиночном разряде между Гулбисом и Сафватом, а также Озолиньшем и Маамуном.
Победителем противостояния станет та команда, которая первой одержит три победы.
Кубок Дэвиса - главные международные командные соревнования в мужском теннисе, которые проводятся под эгидой Международной федерации тенниса (ITF) ежегодно с 1900 года. Сборная Латвии в этом турнире принимает участие с 1993 года.