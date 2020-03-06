Кубок Дэвиса: После первого дня в матче Латвии и Египта ничья

В первом поединке Карлис Озолиньш потерпел поражение от египтянина Мохамеда Сафвата со счётом 6:7 (9:11), 5:7, а во втором матче противостояния Эрнест Гулбис одержал победу над Каримом-Мохамедом Маамуном - 6:4, 6:3.

Таким образом, после первого игрового дня счёт в противостоянии ничейный - 1:1.

"Я провёл хороший матч вне зависимости от результата. Если завтра нужно будет играть, я буду максимально готов. Неприятно проигрывать перед своими болельщиками, но я оставил на корте всё, что мог", - сказал Озолиньш после матча.

Второй день Кубка Дэвиса начнётся 7 марта в 15:00 матчем в парном разряде - Гулбис в дуэте с Мартиньшем Поджусом выйдут на корт против пары Сафват/Маамун. Затем состоится матч в одиночном разряде между Гулбисом и Сафватом, а также Озолиньшем и Маамуном.

Победителем противостояния станет та команда, которая первой одержит три победы.