Видео ⟩ Шла на зеленый свет: в центре Риги маршрутка сбила женщину-пешехода

В пятницу, 6 марта, в центре Риги маршрутный микроавтобус сбил женщину, которая пересекала пешеходный переход на зеленый сигнал светофора. Как сообщает передача Degpunktā телеканала TV3, причиной ДТП стало неудачное стечение обстоятельств.
ДТП произошло на перекрестке Гоголя и Тургенева, когда маршрутка совершала маневр поворота. Ее водитель не отрицает, что вины женщины в инциденте не было.
"Она правильно пересекала дорогу на зеленый сигнал светофора. Она просто попала мне куда-то", - рассказал передаче мужчина, добавив, что скорость микроавтобуса была небольшой.
"Я только начал движение. Фактически скорость была никакая, может быть она бежала, может сбоку выскочила, как-то так получилось".
Водитель сообщил о произошедшем диспетчеру и поспешил на помощь женщине. Она была в сознании и видимых травм не получила.
На место происшествия прибыли врачи, которые осмотрели пострадавшую и пришли к выводу, что в целях безопасности ее лучше доставить в больницу.
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