Видео ⟩ Шла на зеленый свет: в центре Риги маршрутка сбила женщину-пешехода

ДТП произошло на перекрестке Гоголя и Тургенева, когда маршрутка совершала маневр поворота. Ее водитель не отрицает, что вины женщины в инциденте не было.

"Она правильно пересекала дорогу на зеленый сигнал светофора. Она просто попала мне куда-то", - рассказал передаче мужчина, добавив, что скорость микроавтобуса была небольшой.

"Я только начал движение. Фактически скорость была никакая, может быть она бежала, может сбоку выскочила, как-то так получилось".

Водитель сообщил о произошедшем диспетчеру и поспешил на помощь женщине. Она была в сознании и видимых травм не получила.

На место происшествия прибыли врачи, которые осмотрели пострадавшую и пришли к выводу, что в целях безопасности ее лучше доставить в больницу.