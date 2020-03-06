Пт, 6.03.2020
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Анализы на Covid-19 за 80 евро за неделю сдали 93 человека

Иллюстративное фото

ФОТО: Unsplash

В E. Gulbja laboratorijа платные анализы на заражение вирусом Covid-19 на этой неделе сдали 93 человека, рассказал агентству LETA член правления E. Gulbja laboratorijа Дидзис Гаварс.

В том числе 50 человек сдали анализы повторно. 16 человек сдали анализы в пятницу, но результаты их пока неизвестны.

До сих пор в лаборатории не подтвержден ни один случай заболевания Covid-19.

Самым младшим из сдавших анализ был ребенок восьми лет, самому старшему было 73 года. Стоимость анализа на коронавирус в E. Gulbja laboratorija составляет 80,40 евро.

До сих пор в Латвии подтвержден только один случай Covid-19.

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