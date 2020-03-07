Фото ⟩ Несостоявшийся Женевский автосалон

К сожалению, из-за угроз распространения нового коронавируса в Швейцарии было принято решение отменить массовые мероприятия, и организаторам женевской выставки не оставалось ничего другого, кроме как отменить автосалон незадолго до его открытия, а участникам выставки - демонтировать стенды ценой в миллионы и провести представление новых автомобилей виртуально в интернете.