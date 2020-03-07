Сб, 7.03.2020
Я ненормально боялась отца. У меня был такой страх, что, даже будучи уже взрослой, при виде него меня бросало в дрожь. СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>

Фото ⟩ Несостоявшийся Женевский автосалон

ФОТО: AFP/SCANPIX

3 марта должен был начаться двухнедельный Женевский автосалон.

К сожалению, из-за угроз распространения нового коронавируса в Швейцарии было принято решение отменить массовые мероприятия, и организаторам женевской выставки не оставалось ничего другого, кроме как отменить автосалон незадолго до его открытия, а участникам выставки - демонтировать стенды ценой в миллионы и провести представление новых автомобилей виртуально в интернете. 

Как сейчас выглядят залы так и не открывшейся выставки, смотри в нашей галерее.

Галерея: Так и не открывшийся Женевский автосалон

Последние новости

НАВЕРХ