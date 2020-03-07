Фото ⟩ Научная фантастика архитектуры: соревнования небоскребов

Журнал eVolo каждый год призывает принять участие в конкурсе архитекторов, студентов архитектуры, дизайнеров, инженеров и художников со всего мира. Конкурс считается самым престижным видом работ в сфере дизайна небоскребов, в котором участникам не нужно укладываться в установленные рамки, в частности, работы не должны быть реализованы и быть реалистичными в данный момент.

Участники конкурса могут выражаться и использовать в создании здания мечты неограниченное количество материалов, необычные формы и мотивы, создавать прототипы еще несуществующих технологий. В этом году на конкурсе оценивается взаимодействие небоскребов с миром природы, зданий с людьми, а также небоскребов с городом.

Кроме того, в 2020 году участники конкурса должны были создать градостроительные и архитектурные подходы для решения экономических, социальных и культурных проблем, таких как истощение природных ресурсов, рост и расположение инфраструктуры и городского населения, уменьшение загрязнения и расширение городской среды.