Фото ⟩ Научная фантастика архитектуры: соревнования небоскребов

Если бы архитекторов и инженеров никто не ограничивал, как бы выглядел мир современной архитектуры? Архитектурный журнал eVolo ежегодно приглашает архитекторов принять участие в конкурсе самых абстрактных небоскребов. Посмотри, какие постройки запланировали архитекторы со всего мира.
Журнал eVolo каждый год призывает принять участие в конкурсе архитекторов, студентов архитектуры, дизайнеров, инженеров и художников со всего мира. Конкурс считается самым престижным видом работ в сфере дизайна небоскребов, в котором участникам не нужно укладываться в установленные рамки, в частности, работы не должны быть реализованы и быть реалистичными в данный момент.
Участники конкурса могут выражаться и использовать в создании здания мечты неограниченное количество материалов, необычные формы и мотивы, создавать прототипы еще несуществующих технологий. В этом году на конкурсе оценивается взаимодействие небоскребов с миром природы, зданий с людьми, а также небоскребов с городом.
Кроме того, в 2020 году участники конкурса должны были создать градостроительные и архитектурные подходы для решения экономических, социальных и культурных проблем, таких как истощение природных ресурсов, рост и расположение инфраструктуры и городского населения, уменьшение загрязнения и расширение городской среды.
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