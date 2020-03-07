В Гвинее в результате ДТП погибли восемь футболистов местного клуба

В результате аварии автобуса погибли восемь футболистов, выступавших за команду "Etoile de Guine" второй лиги Гвинеи , сообщает ESPN.
ДТП в северо-западной африканской стране произошло в результате превышения скорости - автобус врезался в дерево.
Вместе с восемью футболистами погиб и водитель автобуса. Травмы в результате аварии получили 19 человек, у 17 из которых они серьезные.
Один из погибших футболистов - двоюродный брат полузащитника "Ливерпуля" Наби Кейта Алмами Кейта.
За последние четыре месяца это уже вторая авария в Гвинее, в которой погибают футболисты.
В декабре прошлого года погибли два футболиста из клуба "Валькирия", представляющего первую лигу Гвинеи. Они погибли, когда автобус врезался в лесовоз. Грузовик в ночной время сломался и остановился на дороге.