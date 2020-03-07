В Гвинее в результате ДТП погибли восемь футболистов местного клуба

Вместе с восемью футболистами погиб и водитель автобуса. Травмы в результате аварии получили 19 человек, у 17 из которых они серьезные.

За последние четыре месяца это уже вторая авария в Гвинее, в которой погибают футболисты.

В декабре прошлого года погибли два футболиста из клуба "Валькирия", представляющего первую лигу Гвинеи. Они погибли, когда автобус врезался в лесовоз. Грузовик в ночной время сломался и остановился на дороге.