В Броцены в многоквартирном доме произошел пожар

Вызов на пожар поступил в 4.15. В подвале трехэтажного дома загорелся мусор, площадь возгорания составила восемь квадратных метров.

До прибытия пожарных из дома сами эвакуировались десять человек, еще 13 человек эвакуировали спасатели.

Три человека были эвакуированы с третьего этажа дома при помощи автолестницы, еще двое - при помощи спасательных масок.

Люди в результате пожара не пострадали. Возгорание было ликвидировано в 8.06.