ВИДЕО ⟩ Хабиб пнул чемпионский пояс Фергюсона на дуэли взглядов

В ночь на субботу в Лас-Вегасе состоялась пресс-конференция с участием бойцов, на которой они пообщались с журналистами и провели дуэль взглядов. В целом мероприятие прошло в напряжённой атмосфере, а в конце не обошлось и без небольшого инцидента.

"Фергюсон заслужил этот поединок как боец. Но он не нравится мне как человек - он тупой. Мне нравятся новые вызовы, я дерусь с лучшими. Чтобы построить наследие и закрепить его, я должен победить", - заявил Нурмагомедов.

Including all that build up vs Conor McGregor, I’ve never seen Khabib more pissed than when Tony Ferguson questioned his street fighting ability. These two are amazing together. #UFC249 pic.twitter.com/iftw5oYjkZ — Kevin Thang (@Skip2MyJays) March 7, 2020

"К чёрту твоё наследие", - сразу же ответил ему Фергюсон. Американец отметил, что Хабиб до этого бил только "школьников".

Хабиб заявил, что Фергюсон мог бы стать лучшим легковесом всех времён, но он уже слишком стар для этого. На что Тони справедливо заметил, что подобное Хабиб может говорить только тогда, когда одержит над ним победу.

Пресс-конференция заняла около получаса, а потом состоялась дуэль взглядов, на которой 36-летний Фергюсон положил свой чемпионский пояс 2017 года на пол и сказал: "Твой пояс против моего". Хабиб долго что-то говорил сопернику, спорил с ним на повышенных тонах, а затем пнул пояс Фергюсона так, что тот едва не улетел со сцены. Американец в ответ неожиданно поклонился и послал Хабибу воздушный поцелуй. На этом и разошлись.

After Tony Ferguson placed his belt down, @TeamKhabib took the opportunity to kick it clear off the stage 🦵 #UFC249 pic.twitter.com/gCwxlu6cTK — ESPN MMA (@espnmma) March 6, 2020