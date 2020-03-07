Видео ⟩ С плакатами, цветами, охраной и в маске: В аэропорту Риги встретили Димаша

Люди кричали слова любви, держали плакаты и цветы. Женщины охотно рассказали журналистам телеканала "24 Хабар", что для них значит Димаш.

"Я боюсь потерять сознание, потому что мы очень ждали. Я не верю, что этот концерт состоится в Риге", - признается Элеонора из Латвии.

Рижанка Иветта отметила, что Димаш для нее как космос. Он не только грандиозный певец, но и профессионал и большая личность. Встречали поклонницы своего кумира его песней на казахском языке.

Исполнитель прилетел в Ригу 6 марта днем. Димаш вышел в зал ожидания аэропорта в защитной маске. Артист подготовился, ведь в Европе бушует коронавирус. Впрочем, это не помешало певцу принять цветы и подарки. Примечательно, но для встречи Димаша была специально заказана личная охрана.

Димаш Кудайберген - казахский певец, композитор и мультиинструменталист. Приобрел значительную популярность в Казахстане и в других странах в 2015 году, став победителем Гран-при Славянского базара в Витебске.

Димаш Кудайберген завоевал известность в Китае благодаря участию в популярном телевизионном шоу Singer 2017 телеканала Hunan TV. В соревновании с признанными певцами он дошел до финала, заняв второе место. В 2017 году Димаш получил несколько музыкальных наград, в том числе "Лучший азиатский певец" на 24-й Китайской премии в области музыки в Китае, и "Самый популярный зарубежный певец" на Музыкальном гала в Tencent MTV Asia.

У Димаша широкий вокальный диапазон - 6 октав, 5 полутонов. Его диапазон простирается от верхней части басового регистра до самых высоких нот колоратурного сопрано и свисткового регистра.