Covid-19: в Латвии проверено уже 200 человек, новые случаи заболевания не подтверждены

За последние сутки проверено 14 человек, у всех результаты анализа на вирус негативны.

Как сообщалось, в понедельник в Латвии был подтвержден первый случай Covid-19. Заболела женщина, которая вместе с семьей 29 февраля вернулась из Милана в Ригу через Мюнхен. Во вторник она была выписана из Латвийского центра инфектологии.

Если раньше особые меры предосторожности распространялись на людей, которые вернулись из итальянских областей Ломбардия, Венето, Эмилия-Романья, Пьемонт, Японии, Сингапура, Южной Кореи, Ирана и Китая, то с сегодняшнего дня они относятся ко всем, кто возвращается из Италии.

Людям, которые побывали в указанных регионах и у которых в течение 14 дней после возвращения появились симптомы заболевания - повышенная температура тела, кашель, воспаление горла - следует по телефону 113 вызвать скорую помощь. При наличии легких симптомов медики возьмут у них анализы для проверки в лаборатории, а при наличии более серьезных, в том числе затрудненного дыхания, доставят в стационар.

Если результаты анализов подтвердят заболевание Covid-19, пациенты на скорой помощи будут доставляться на лечение в Рижскую Восточную больницу или в Детскую клиническую больницу.