Фото ⟩ Часть улицы Гертрудес закрыли для машин. На нее с агитацией вышли политики

Интересно, что некоторые политические силы используют закрытую для машин улицу Гертрудес для политической агитации, сообщает агентство LETA.

В палатке "Честь служить Риге" на вопросы отвечает кандидат в мэры Риги Олег Буров и кандидат в депутаты Виестурс Силениекс. В свою очередь политические силы "Для развития/За!" и "Прогрессивные" выбрали улицу для презентации объединенного списка на внеочередных выборах в Рижскую думу.

Галерея: Улицу Гертрудес закрыли для автомобилей

На закрытом участке улицы освежающие напитки и еду предлагают не только находящиеся там кафе и рестораны, но и предприятия Charlestons BBQ, Meatchef.lv, AUGam и EDS Coffee.

Предприниматели и активисты подготовили для посетителей широкую программу мероприятий, которые посетили несколько сотен человек, главным образом молодые люди и семьи с детьми.

За происходящим наблюдает муниципальная полиция.

Ранее Рижская дума призвала предпринимателей улицы Гертрудес использовать эту инициативу города как возможность для себя. Как свидетельствуют данные опроса, проведенного после экспериментов мобильности на улице Тербатас и улице Блауманя, посещение и прибыль местных кафе и торговых точек может вырасти даже на 30%.