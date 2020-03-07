Фото ⟩ Часть улицы Гертрудес закрыли для машин. На нее с агитацией вышли политики

В субботу, 7 марта, участок улицы Гертрудес от улицы Бривибас до улицы Александра Чака отдали пешеходам и велосипедистам - проезд транспорта на данном участке запрещен.
Интересно, что некоторые политические силы используют закрытую для машин улицу Гертрудес для политической агитации, сообщает агентство LETA.
В палатке "Честь служить Риге" на вопросы отвечает кандидат в мэры Риги Олег Буров и кандидат в депутаты Виестурс Силениекс. В свою очередь политические силы "Для развития/За!" и "Прогрессивные" выбрали улицу для презентации объединенного списка на внеочередных выборах в Рижскую думу.
Галерея: Улицу Гертрудес закрыли для автомобилей
На закрытом участке улицы освежающие напитки и еду предлагают не только находящиеся там кафе и рестораны, но и предприятия Charlestons BBQ, Meatchef.lv, AUGam и EDS Coffee.
Предприниматели и активисты подготовили для посетителей широкую программу мероприятий, которые посетили несколько сотен человек, главным образом молодые люди и семьи с детьми.
За происходящим наблюдает муниципальная полиция.
Ранее Рижская дума призвала предпринимателей улицы Гертрудес использовать эту инициативу города как возможность для себя. Как свидетельствуют данные опроса, проведенного после экспериментов мобильности на улице Тербатас и улице Блауманя, посещение и прибыль местных кафе и торговых точек может вырасти даже на 30%.
Первой улицей, в субботу закрытой для транспорта, стала улица Тербатас, что оценили не только предприниматели, но и жители. Тысячи людей пришли на Тербатас в январе, хотя это был не самый благоприятный по погодным условиям месяц, и особые мероприятия не были организованы.