Сб, 7.03.2020
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Фото ⟩ Часть улицы Гертрудес закрыли для машин. На нее с агитацией вышли политики

Улица Гертрудес

ФОТО: Mārtiņš Otto, TVNET

В субботу, 7 марта, участок улицы Гертрудес от улицы Бривибас до улицы Александра Чака отдали пешеходам и велосипедистам - проезд транспорта на данном участке запрещен. 

Интересно, что некоторые политические силы используют закрытую для машин улицу Гертрудес для политической агитации, сообщает агентство LETA.

В палатке "Честь служить Риге" на вопросы отвечает кандидат в мэры Риги Олег Буров и кандидат в депутаты Виестурс Силениекс. В свою очередь политические силы "Для развития/За!" и "Прогрессивные" выбрали улицу для презентации объединенного списка на внеочередных выборах в Рижскую думу.

Галерея: Улицу Гертрудес закрыли для автомобилей

На закрытом участке улицы освежающие напитки и еду предлагают не только находящиеся там кафе и рестораны, но и предприятия Charlestons BBQ, Meatchef.lv, AUGam и EDS Coffee.

Предприниматели и активисты подготовили для посетителей широкую программу мероприятий, которые посетили несколько сотен человек, главным образом молодые люди и семьи с детьми.

За происходящим наблюдает муниципальная полиция.

Ранее Рижская дума призвала предпринимателей улицы Гертрудес использовать эту инициативу города как возможность для себя. Как свидетельствуют данные опроса, проведенного после экспериментов мобильности на улице Тербатас и улице Блауманя, посещение и прибыль местных кафе и торговых точек может вырасти даже на 30%.   

Первой улицей, в субботу закрытой для транспорта, стала улица Тербатас, что оценили не только предприниматели, но и жители. Тысячи людей пришли на Тербатас в январе, хотя это был не самый благоприятный по погодным условиям месяц, и особые мероприятия не были организованы.   

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