Нужна работа? Кабинет министров ищет нового пресс-секретаря

Объявлен конкурс на должность пресс-секретаря Кабинета министров, сообщили в Государственной канцелярии.
Прежняя пресс-секретарь правительства Сабине Спурке, занимавшая эту должность с июля 2017 года, покинет ее 2 апреля.
Заявки на конкурс Госканцелярия принимает до 16 марта.
Претенденты должны иметь высшее образование в области коммуникации или политологии, по крайней мере три года работы в СМИ, сфере коммуникации или связей с общественностью, а также опыт стратегического планирования.
Желателен опыт работы на руководящей должности, знание специфики деятельности учреждений госуправления, навыки коммуникации и презентации, очень хорошие знания английского языка и знания еще одного иностранного языка.
Зарплата пресс-секретаря правительства составляет от 1250 евро до 1382 евро до уплаты налогов, также предоставляются социальные гарантии и доплаты.