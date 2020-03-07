Сб, 7.03.2020
Мне приходилось в жизни бороться за себя и за своё дело, но сейчас я буду бороться за главное — за саму жизнь Олег Тиньков, бизнесмен

Нужна работа? Кабинет министров ищет нового пресс-секретаря

Иллюстрация.

ФОТО: Evija Trifanova / LETA

Объявлен конкурс на должность пресс-секретаря Кабинета министров, сообщили в Государственной канцелярии.

Прежняя пресс-секретарь правительства Сабине Спурке, занимавшая эту должность с июля 2017 года, покинет ее 2 апреля.

Заявки на конкурс Госканцелярия принимает до 16 марта.

Претенденты должны иметь высшее образование в области коммуникации или политологии, по крайней мере три года работы в СМИ, сфере коммуникации или связей с общественностью, а также опыт стратегического планирования.

Желателен опыт работы на руководящей должности, знание специфики деятельности учреждений госуправления, навыки коммуникации и презентации, очень хорошие знания английского языка и знания еще одного иностранного языка.

Зарплата пресс-секретаря правительства составляет от 1250 евро до 1382 евро до уплаты налогов, также предоставляются социальные гарантии и доплаты.

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