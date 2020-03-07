Житель Нью-Йорка носит своего корги в рюкзаке. Тот спит в метро и стал звездой соцсетей

Популярность пришла к псу, когда Райсберг стал носить его в рюкзаке. Делал он это в связи с тем, что по законам Нью-Йорка перевозить животных в общественном транспорте можно исключительно в переносках. В итоге, многие жители начали перевозить собак и кошек в сумках, Брайан последовал их примеру, пишет Esquire.

Я работаю в офисе, где разрешены собаки. Так что я вожу ее с собой на метро почти каждый день", - рассказал Брайан в интервью изданию The Dodo.

Сначала мужчина просто возил своего пса, но затем понял, что собака настолько привыкла к рюкзаку, что стала считает его привычным транспортом. Например, пес забавно засыпал в метро, поэтому Райсберг стал снимать его на камеру. Учитывая, что окружающие от Масина в восторге, он начал снимать и реакцию людей.

Пес начал быстро набирать популярность в Instagram, а недавно его владелец завел аккаунт и в TikTok - именно там короткое видео с Масином обрело вирусную популярность в соцсетях.