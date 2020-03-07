Кого в Латвии будут проверять на Covid-19
С 7 марта анализы на новый коронавирус, который вызывает заболевание Covid-19, буду делать людям, вернувшимся из шести стран - Италии, Китая, Южной Кореи, Ирана, Японии и Сингапура, у которых в течение 14 дней появились симптомы инфекции, сообщили агентству LETA в Минздраве.
На вернувшихся из этих стран жителей Латвии распространяются особые меры предосторожности.
"С учетом риска заболеть Минздрав призывает людей не ездить в эти страны. Нужно учесть и то, что после возвращения из перечисленных стран дети должны 14 дней провести дома на карантине", - подчеркнули в министерстве.
Также анализы на Covid-19 будут брать у всех пациентов с тяжелыми симптомами острых респираторных инфекций, которые находятся в интенсивной терапии.
Для того чтобы сдача анализов была более удобной, начиная с субботы, 7 марта, при подозрениях на Covid-19 к пациентам домой по всей Латвии будут выезжать бригады скорой помощи или работники Centrālā laboratorija.
Люди, у которых в течение 14 дней после возвращения из регионов вспышки Covid-19 появятся симптомы заболевания - повышенная температура тела, кашель, воспаление горла - должны вызвать скорую помощь по телефону 113. Также следует поступить людям, которые контактировали с заболевшими Covid-19 и у них в течение 14 дней появляются симптомы заболевания.
Как сообщалось, 2 марта в Латвии подтвержден первый случай Covid-19. Заболела женщина, которая вместе с семьей 29 февраля вернулась из Милана в Ригу через Мюнхен. Во вторник она была выписана из Латвийского центра инфектологии и продолжала лечение дома.
В свою очередь лаборатория департамента здоровья Эстонии выявила коронавирус у пяти таллиннцев, вернувшихся 29 февраля из Италии авиарейсом Бергамо - Рига. Всего в Эстонии коронавирусом инфицированы десять человек, во всех случаях вирус ввозили в страну.
Также поступила информация о том, что в пятницу у ученика Таллиннской гимназии Кристийне был обнаружен Covid-19. Поскольку ребенок находился в школе, как минимум на две недели прекращается учебный процесс в здании школы и будет организована основательная дезинфекция помещений