В Риге, возможно, орудуют мошенники. Предлагают пенсионерам ненужные товары

Дмитрий рассказал, что к его родителям во время прогулки подъехал серебристый VW Golf с литовскими номерами, из него вышли несколько мужчин и стали предлагать совершенно ненужный слабослышащим пенсионерам товар - строительные инструменты, якобы, умер отец и срочно нужны деньги. Происходящее увидела соседка, которая стала кричать пенсионерам через окно, чтобы они не садились в машину, но они ее не слышали. Тогда женщина решила на всякий случай записать все на видео. Через некоторое время пенсионеры вышли из машины и отправились домой, за деньгами.

Видео: пенсионеры в Дрейлини и неизвестные торговцы

"Я в этом момент находился дома, у меня больничный. Заходят родители в квартиру, и мама говорит: там у нас денег просят. Я сразу же оделся и выбежал на улицу, подошел к машине и начал снимать на видео и фотографировать. Это были темные, похожие на румын или цыган мужчины. Когда я сказал, что если они не уберутся, я вызову полицию, они сразу же уехали. Кстати, они не очень хотели отпускать отца до тех пор, пока мама не вернется с деньгами, но она настояла, что пойдут они вместе", - рассказ Дмитрий. В полицию его семья обращаться не стала. "Я обратился в СМИ, чтобы привлечь внимание людей: поговорите со своими старичками, предупредите их, чтобы они не связывались с незнакомцами", - сказал Дмитрий.

RUS.TVNET связался с Государственной полицией, представитель которой Лина Кальке указала, что если у людей есть подозрение, что они столкнулись с мошенниками или другими злоумышленниками, нужно сразу же звонить в полицию по номеру 110. Чтобы полиция могла проверить и предотвратить подобные случаи, люди, свидетели или пострадавшие должны обратиться в участок и написать заявление.

Так же Госполиция призывает жителей соблюдать меры предосторожности и предупредить своих близких, соседей и одиноких пожилых людей, чтобы они не пускали в своей жилье незнакомых людей. В конце февраля в Земгале были зарегистрированы три случая, когда несколько женщин, просили о помощи или предлагали приобрести различные товары, после чего проникали в квартиры и похищали деньги. В общей сложности они украли несколько тысяч евро.

Мошенники часто выбирают жертв среди пожилых людей. Им пытаются по высоким ценам продать низкокачественные товары прямо на улице, или обмануть по телефону - в феврале этого года злоумышленники выманили у 86-летней пенсионерки пять тысяч евро.