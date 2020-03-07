В какой из стран Балтии самое дешевое топливо

столицах стран Балтии на прошедшей рабочей неделе наблюдались разнонаправленные тенденции цен на топливо. В Риге цены на бензин и дизельное топливо снизились, в Таллине - не изменились, в Вильнюсе выросла цена на бензин, а дизельное топливо подешевело, свидетельствуют данные агентства LETA.
Дороже всего дизельное топливо и бензин стоили в Таллине, дешевле всего - в Вильнюсе.
В Риге на АЗС Circle K бензин 95-й марки подешевел на 1,6% до 1,234 евро за литр, цена дизельного топлива снизилась на 1,7% до 1,174 евро за литр.
В Вильнюсе цена бензина 95-й марки выросла на 0,8% до 1,175 евро за литр, цена дизельного топлива снизилась на 1,3% до 1,055 евро за литр.
В Таллине на АЗС Circle K цены на бензин и дизельное топливо сохранились на уровне предыдущей недели - соответственно 1,369 и 1,359 евро за литр.
Цена автогаза в Риге не изменилась - 0,575 евро за литр. В Таллине он подорожал на 1,5% до 0,69 евро за литр, в Вильнюсе подешевел на 1,9% до 0,503 евро за литр.