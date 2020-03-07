В какой из стран Балтии самое дешевое топливо

Дороже всего дизельное топливо и бензин стоили в Таллине, дешевле всего - в Вильнюсе.

В Риге на АЗС Circle K бензин 95-й марки подешевел на 1,6% до 1,234 евро за литр, цена дизельного топлива снизилась на 1,7% до 1,174 евро за литр.

В Вильнюсе цена бензина 95-й марки выросла на 0,8% до 1,175 евро за литр, цена дизельного топлива снизилась на 1,3% до 1,055 евро за литр.

В Таллине на АЗС Circle K цены на бензин и дизельное топливо сохранились на уровне предыдущей недели - соответственно 1,369 и 1,359 евро за литр.