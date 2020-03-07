Сб, 7.03.2020
Мне приходилось в жизни бороться за себя и за своё дело, но сейчас я буду бороться за главное — за саму жизнь Олег Тиньков, бизнесмен

В Китае рухнул отель, в который помещали на карантин. Десятки людей под завалами

Спасательные работы на месте рухнувшей гостиницы.

ФОТО: AFP/SCANPIX

В субботу, 7 марта, в Китае рухнула гостиница, агентство AFP сообщает, что под завалами находятся порядка 70 человек.

Обрушение гостиницы произошло в провинции Фуцзянь,на данный момент неизвестно, сколько погибших или пострадавших. Из завалов удалось вытащить 29 человек. В спасательной операции принимают участие более 150 спасателей. 

Сообщается, что гостиница использовалась для карантина людей, которые общались с пациентами, заболевшими новым коронавирусом.

"Я сидел и обедал, как вдруг услышал жуткий грохот. Не понял, что случилось, вышел на балкон и увидел, что гостиница полностью рухнула", - рассказал мужчина, который живет напротив разрушенного здания, построенного в 2018 году.

Причины обрушения пока неизвестны. 

Спасатели разбирают завалы.

ФОТО: STRINGER / REUTERS

Последние новости

НАВЕРХ