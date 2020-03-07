Вс, 8.03.2020
Каждая моя ошибка стоила. В лучшем случае это был крик, в худшем - порка. И не такая символичная, а как полагается, так - чтобы понял. Кристап, пострадавший от насилия в семье

В Китае рухнул шестиэтажный карантинный отель. Есть погибшие
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Спасательные работы на месте обрушения гостиницы.

ФОТО: AFP/SCANPIX

В субботу, 7 марта, в Китае рухнула гостиница. Изначально сообщалось о 70 людях под завалами, однако, по последним данным на утро воскресенья, их было 48 - многие выбрались самостоятельно. Как сообщает CNN, четыре человека погибли. 

Обрушение гостиницы произошло в провинции Фуцзянь. В поисково-спасательной операции приняли участие 848 пожарных. CNN отмечает, что изображенный на руках спасателя маленький мальчик жив, вместе с родителями госпитализирован.  

Сообщается, что гостиница использовалась для карантина людей, которые общались с пациентами, заболевшими новым коронавирусом.

"Я сидел и обедал, как вдруг услышал жуткий грохот. Не понял, что случилось, вышел на балкон и увидел, что гостиница полностью рухнула", - рассказал мужчина, который живет напротив разрушенного здания, построенного в 2018 году.

Причины обрушения пока неизвестны. 

Спасатели разбирают завалы.

ФОТО: STRINGER / REUTERS

ФОТО: SIPA/Scanpix

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