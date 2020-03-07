В Китае рухнул шестиэтажный карантинный отель. Есть погибшие

Обрушение гостиницы произошло в провинции Фуцзянь. В поисково-спасательной операции приняли участие 848 пожарных. CNN отмечает, что изображенный на руках спасателя маленький мальчик жив, вместе с родителями госпитализирован.

Сообщается, что гостиница использовалась для карантина людей, которые общались с пациентами, заболевшими новым коронавирусом.

"Я сидел и обедал, как вдруг услышал жуткий грохот. Не понял, что случилось, вышел на балкон и увидел, что гостиница полностью рухнула", - рассказал мужчина, который живет напротив разрушенного здания, построенного в 2018 году.