В Китае рухнул шестиэтажный карантинный отель. Есть погибшие
В субботу, 7 марта, в Китае рухнула гостиница. Изначально сообщалось о 70 людях под завалами, однако, по последним данным на утро воскресенья, их было 48 - многие выбрались самостоятельно. Как сообщает CNN, четыре человека погибли.
Обрушение гостиницы произошло в провинции Фуцзянь. В поисково-спасательной операции приняли участие 848 пожарных. CNN отмечает, что изображенный на руках спасателя маленький мальчик жив, вместе с родителями госпитализирован.
Video: 34 people have been pulled out from the debris of the hotel used to quarantine close contacts of patients infected with #coronavirus https://t.co/AAPizyM1Q2 pic.twitter.com/Vohls1PVLZ— CGTN (@CGTNOfficial) March 7, 2020
Сообщается, что гостиница использовалась для карантина людей, которые общались с пациентами, заболевшими новым коронавирусом.
"Я сидел и обедал, как вдруг услышал жуткий грохот. Не понял, что случилось, вышел на балкон и увидел, что гостиница полностью рухнула", - рассказал мужчина, который живет напротив разрушенного здания, построенного в 2018 году.
Причины обрушения пока неизвестны.
Quanzhou has recorded 47 cases of #COVID19 infection, & all their close contacts were sequestered in the 2-yr-old Xinjia hotel. Last night the hotel collapsed, trapping at least 70 ppl inside.https://t.co/BqFPqJljJT— Laurie Garrett (@Laurie_Garrett) March 7, 2020