Кубок Дэвиса: Сборная Латвии взяла верх над командой Египта

Напомним, что в пятницу Карлис Озолиньш потерпел поражение от Мохамеда Сафвата, а Эрнест Гулбис взял верх над Каримом-Мохамедом Маамуном. Таким образом, после первого игрового дня счёт был ничейным - 1:1.

В субботу, 7 марта, противостояние Латвии и Египта продолжилось. Сначала Гулбис и Озолиньш одержали победу в парном разряде над дуэтом Сафват/Маамун - 6:4, 6:3. Отметим, что в паре с Гулбисом должен был выступать Мартиньш Поджус, но теннисист без объяснения причин в пятницу покинул расположение сборной.

"Не было никакой подготовки или тренировок, но у нас очень хорошо получилось. Гулбис - лучший напарник, с которым я играл вместе. Мы начали очень агрессивно и использовали свои моменты", - сказал Озолиньш на пресс-конференции.

После этого на корте сошлись Эрнест Гулбис и Мохамед Сафват. В этом матче также победу праздновала латвийская сторона - 6:2, 6:4. Триумф Гулбиса в этом матче означал и победу во всём противостоянии, так как сборная Латвии первой одержала три победы.

Формальностью была заключительная игра дня, в которой Роберт Штромбахс обыграл Амру Эльсайеду Абду Ахмеда Мохамеда - 6:3, 7:6 (7:3). Таким образом, сборная Латвии одержала победу над Египтом со счётом 4:1.

Галерея: Сборная Латвии одержала победу над командой Египта.