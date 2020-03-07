Зеленский: до конца года нужно прекратить войну на Донбассе

В интервью изданию Guardian Зеленский сообщил, что Украина может выйти из переговоров, если в течение года с декабрьского саммита в формате "Нормандский формат" не будет достигнут прогресс.

"Мы можем потратить один год на договор. Тогда его нужно реализовать. Дольше нельзя", - сказал Зеленский.

"Я не буду отдавать пять лет, данные мне украинским народом, чтобы все это время говорить в Минске. Я этого не буду делать", - сказал он, отметив, что время идет, и он хочет концентрироваться на внутренних проблемах страны. "Если это все будет происходить дольше, надо сменить формат и выбрать другую стратегию", - сказал президент Украины.

По словам Зеленского, в случае, если Украина покинет переговоры, есть "два-три варианта" действий, однако, в подробности посвящать не стал.