Кариньш вводит в заблуждение относительно КОЗ электричества и возможном банкротстве Latvenergo

Latvenergo: уменьшились бы выплачиваемые дивиденды

Re:Check поинтересовалась в Latvenergo: могло ли оно обанкротиться в случае, если предприятие перестало бы получать платежи КОЗ. Директор по связям с общественностью Latvenergo Андрис Сикснис фактически опроверг такую возможность. Он отметил, что в данном случае существенно уменьшились бы выплачиваемые государству дивиденды. "Говоря о сверхкомпенсациях и их ликвидации, государство лишилось бы возможности получать дивиденды в довольно существенном размере, которые оно привыкло получать до сих пор. И на этом можно поставить точку. Понятно, что наша прибыль в экономике Латвии по сравнению с другими предприятиями внушительная и, по большому счету, заработана за пределами Латвии, поэтому, наверное, было бы сложно экономически подробно говорить о таких радикальных сценариях", - отметил Сикснис. С помощью дивидендов частично покрывается КОЗ для других производителей энергии - и такое решение было принято несколько лет назад, чтобы уменьшить счета потребителей.

Повлияло бы на активы предприятия и возможности инвестировать

Также в непроверенном отчете предприятия за 2019 год отмечено, что упомянутый законопроект может повлиять на прибыль концерна Latvenergo и на стоимость активов. Однако речь о возможном банкротстве не идет. О том, что отмена поддержки государства негативно скажется на выплате дивидендов Latvenergo в госбюджет, говорилось и ранее, меньше года назад, в рассматриваемом правительством информативном докладе. Его подготовило управляемое Немиро МЭ, обобщив возможные последствия, которые могли бы возникнуть у государства и жителей, если бы выполнялось принятое в начале 2019 года решение Сейма отменить КОЗ.

В бюро премьера говорят, что поддержка КОЗ является существенным источником доходов, лишение которого сделало бы производственные и торговые части концерна фактически нерентабельными. Некий эксперт, ранее работавший в отрасли и пожелавший остаться анонимным, опроверг такую возможность Re:Check - доход от производства и, возможно, сегмента торговли уменьшился бы, но рентабельность не была бы утрачена. Пострадала бы эффективность ТЭЦ. По его словам, сейчас ТЭЦ, пусть и с уменьшенной поддержкой КОЗ, по-прежнему является эффективным производственным средством. Оно таким, скорее всего, не было бы, если бы поддержка содержания мощности была снята совсем. Это, в свою очередь, заставило бы пересмотреть активы предприятия, что негативно сказалось бы на его кредитном рейтинге и кредитоспособности в целом, в том числе способности эмитировать ценные бумаги. В связи с этим были бы затруднены возможности Latvenergo в ближайшем будущем инвестировать в большие проекты по развитию, например, в энергию ветра.