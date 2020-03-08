Кариньш вводит в заблуждение относительно КОЗ электричества и возможном банкротстве Latvenergo
Скорее неправда - в утверждении есть крупица правды, но не учтены важные факты и/или контекст, в связи с этим утверждение вводит в заблуждение либо оно вне контекста.
Руководитель правительства Кришьянис Кариньш ("Новое единство") в передаче LTV 1:1 критиковал внезапную инициативу министра экономики Ральфа Немиро (KPV LV) просить Сейм отменить КОЗ (OIK), т. е. субсидии на компонент обязательной закупки электричества производителям электроэнергии. Кариньш говорил, что в таком случае может обанкротиться государственное предприятие Latvenergo, которое значится среди получателей субсидий.
Само Latvenergo и знатоки отрасли подобный сценарий отрицают - отмена КОЗ, скорее всего, существенно снизила бы выплачиваемые предприятием дивиденды в государственный бюджет и ухудшила бы его показатели, однако угрозы для существования не представляла бы.
Поданные Немиро поправки к закону предусматривают и в дальнейшем сохранить обязательную закупку от тех производителей, с которым заключены соответствующие договоры, но платить за это только биржевую цену, ликвидировав так называемые КОЗ сверхкомпенсации. Сейчас по завышенной цене покупается электроэнергия от производителей "зеленой" энергии и когенерационных станций, в том числе от ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 Latvenergo, которые поддерживают необходимую для государства мощность производства. Гарантируя плату за мощность, то есть обязательную закупку за повышенную цену, государство в свое время обеспечивало Latvenergo возможность привлечь кредитные средства на реконструкцию обеих термоэлектроцентралей.
Немиро подал поправки, обойдя их рассмотрение в правительстве и несмотря на то, что управляемое им Министерство экономики (МЭ) чуть меньше года назад призывало не принимать подобный законопроект из-за высоких издержек и других рисков.
Кариньш сказал:
"Если отнять у Latvenergo эти платежи КОЗ, остаются две возможности. Первая - что его заменяет госбюджет, то есть налогоплательщики, и мы продолжаем так же платить. Или, если мы этого не делаем, Latvenergo может фактически обанкротиться".
Днем позже представителям СМИ Кариньш высказал похожую мысль: "Эти платежи необходимы Latvenergo, чтобы свести баланс компании. К тому же Latvenergo публично котирует долговые обязательства. Если решением Сейма отнять у него эти доходы, то разницу придется покрывать из государственного бюджета, а если отнять и ничем не заменить эти деньги, предприятие могут ожидать сложности с платежеспособностью".
Каков размер платежей КОЗ Latvenergo?
Прибыль Latvenergo в прошлом году составила 94,4 млн евро, свидетельствует недавно опубликованный непроверенный отчет за 2019 год. По сравнению с 2018 годом прибыль увеличилась на 18,4 миллиона евро, или на 24%. Прогнозируемые дивиденды за 2019 отчетный год еще выше, а именно - 127,1 млн евро. Как Re:Check удалось выяснить на предприятии, дивиденды, решение о фактическом размере которых еще предстоит принять собранию акционеров, могут превысить прибыль соответствующего года, так как включают в себя накопления от хозяйственной деятельности предыдущих лет.
В свою очередь, полученная Latvenergo компенсация КОЗ за деятельность ТЭЦ составила 24 миллиона евро, свидетельствует отчет.
Руководитель бюро Кариньша Янис Патмалниекс, который ранее являлся заместителем госсекретаря МЭ, пояснил Re:Check, что предприятие потеряло бы не только ежегодные сверхкомпенсации КОЗ (упомянутые 24 миллиона евро в прошлом году). Осенью 2017 года, чтобы снизить счета потребителей, правительство договорилось с предприятием уменьшить поддержку КОЗ на 75%, одновременно сократив основной капитал и предусмотрев единоразовую выплату в размере нескольких сотен миллионов евро. Часть из них - 233 миллиона евро - была назначена в качестве авансового платежа, равномерно распределенного до конца срока поддержки в 2028 году - 28 миллионов евро в год. В случае, если бы сверхкомпенсации по плану Немиро были бы отменены, этот аванс превратился бы в реальные деньги, которые предприятие должно было бы вернуть государству, отмечает Патмалниекс. Таким образом, можно считать, что, например, поддержка КОЗ предприятию за 2019 год составляет 24 плюс 28 миллионов, то есть в сумме - 52 миллиона евро. Однако поданный Немиро законопроект конкретно не предусматривает, что заключенное ранее соглашение с Latvenergo подлежало бы отмене.
Latvenergo: уменьшились бы выплачиваемые дивиденды
Re:Check поинтересовалась в Latvenergo: могло ли оно обанкротиться в случае, если предприятие перестало бы получать платежи КОЗ. Директор по связям с общественностью Latvenergo Андрис Сикснис фактически опроверг такую возможность. Он отметил, что в данном случае существенно уменьшились бы выплачиваемые государству дивиденды. "Говоря о сверхкомпенсациях и их ликвидации, государство лишилось бы возможности получать дивиденды в довольно существенном размере, которые оно привыкло получать до сих пор. И на этом можно поставить точку. Понятно, что наша прибыль в экономике Латвии по сравнению с другими предприятиями внушительная и, по большому счету, заработана за пределами Латвии, поэтому, наверное, было бы сложно экономически подробно говорить о таких радикальных сценариях", - отметил Сикснис. С помощью дивидендов частично покрывается КОЗ для других производителей энергии - и такое решение было принято несколько лет назад, чтобы уменьшить счета потребителей.
Повлияло бы на активы предприятия и возможности инвестировать
Также в непроверенном отчете предприятия за 2019 год отмечено, что упомянутый законопроект может повлиять на прибыль концерна Latvenergo и на стоимость активов. Однако речь о возможном банкротстве не идет. О том, что отмена поддержки государства негативно скажется на выплате дивидендов Latvenergo в госбюджет, говорилось и ранее, меньше года назад, в рассматриваемом правительством информативном докладе. Его подготовило управляемое Немиро МЭ, обобщив возможные последствия, которые могли бы возникнуть у государства и жителей, если бы выполнялось принятое в начале 2019 года решение Сейма отменить КОЗ.
В бюро премьера говорят, что поддержка КОЗ является существенным источником доходов, лишение которого сделало бы производственные и торговые части концерна фактически нерентабельными. Некий эксперт, ранее работавший в отрасли и пожелавший остаться анонимным, опроверг такую возможность Re:Check - доход от производства и, возможно, сегмента торговли уменьшился бы, но рентабельность не была бы утрачена. Пострадала бы эффективность ТЭЦ. По его словам, сейчас ТЭЦ, пусть и с уменьшенной поддержкой КОЗ, по-прежнему является эффективным производственным средством. Оно таким, скорее всего, не было бы, если бы поддержка содержания мощности была снята совсем. Это, в свою очередь, заставило бы пересмотреть активы предприятия, что негативно сказалось бы на его кредитном рейтинге и кредитоспособности в целом, в том числе способности эмитировать ценные бумаги. В связи с этим были бы затруднены возможности Latvenergo в ближайшем будущем инвестировать в большие проекты по развитию, например, в энергию ветра.
Вывод: руководитель правительства Кришьянис Кариньш преувеличивает возможные последствия, говоря, что Latvenergo обанкротилось бы, если бы больше не получало поддержку на содержание мощности, то есть обязательный платеж по завышенной цене. Финансовые показатели предприятия не подтверждают такую возможность. Правда, существенное влияние было бы оказано на размер выплачиваемых предприятием дивидендов, а также пострадали бы его возможности развития.