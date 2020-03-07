Тысячи демонстрантов в Гамбурге выступили за прием беженцев

В Гамбурге в субботу, 7 марта, состоялась акция в поддержку беженцев на границе Турции и Греции. Ее организаторы из международного движения Seebrücke ожидают, что власти Евросоюза, Германии и Гамбурга примут беженцев, пытающихся попасть в ЕС через турецко-греческую границу.

В Гамбурге для этих целей можно использовать свободное жилье, считают представители Seebrücke. Кроме того, они призвали эвакуировать жителей лагерей для беженцев на греческих островах.

По оценке полиции, в демонстрации и шествии участвовали до 3900 человек. Сами организаторы заявили о 5 тысячах, призвав выйти на улицу всех, кто выступает за солидарность и право на убежище.