"Отношения России и Турции - пример брака по расчету"

В этом выпуске:

Ва-банк Эрдогана и кризисная дипломатия Путина – красные линии соприкосновения в Сирии.*

Администрация Трампа против COVID-19: какие средства хороши?

Вирусная информация: 50 оттенков троллинга на фоне эпидемии

Специальный гость эфира - специалист по дезинформации Нина Янкович.

Видео: Итоги| 07.03.2020

*В четверг, 5 марта в Москве состоялась встреча президентов России Владимира Путина и главы Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Шестичасовые переговоры завершились меморандумом о прекращении огня в Сирии и тем, что Эрдоган назвал Путина "дорогим другом". Американские издания выразили мнение, что Путин одержал "решительную победу в стратегических переговорах". С этим не согласен специалист по Ближнему Востоку Рамис Юнус.

В интервью Юлии Савченко Юнус указал, что Эрдоган пришел на переговоры с "позицией силы". Специалист указал, что если посмотреть на взаимодействие между странами с 2015 года, то можно сказать, что отношения России и Турции - классический пример брака по расчету.

"Когда муж с женой надоели друг другу, но у них есть общие интересы - бизнес, недвижимость, они вынуждены взаимодействовать. Иногда они договариваются и делают добрые физиономии - Астана, Сочи. Но иногда случается свара - сбитый пилот, и тогда начинается битье посуды и помидорная экспансия. []", - сказал Юнус.

Эксперт отметил, что любит проводить аналогии. Чтобы людям было понятно, что на самом деле происходит в Сирии, он сказал, что "Идлиб это сирийский Донбасс".