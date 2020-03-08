Кубок Гагарина: СКА вышел в полуфинал Запада

СКА на выезде одолел "Витязь" в третьем овертайме со счётом 2:3. Таким образом, "Витязь" проиграл серию со счётом 0:4 и выбыл из плей-офф. В общей сложности игра длилась 113 минут 27 секунд. Матч стал пятым по длительности в истории Континентальной хоккейной лиги.

Ярославскому "Локомотиву" удалось сократить отставание в серии, обыграв дома финский "Йокерит" со счётом 4:3. Счёт в серии стал 3:1 в пользу "джокеров", а следующий матч противостояния пройдёт в Хельсинки.

"Барыс" на выезде нанёс поражение "Металлургу" со счётом 2:0 благодаря точным броскам Антона Сагадеева и Дастина Бойда. Общий счёт в серии стал 3:1 в пользу команды из Нур-Султана, следующая встреча пройдёт на территории "Барыса".