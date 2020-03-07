Дезинфекция корзинок и воздуха. Как в общественных местах Латвии убивают микробов

Ежедневно в помещениях аэропорта "Рига" бывают порядка 15 тысяч человек - прилетают, улетают, провожают или встречают. Именно через этот аэропорт прибывали люди, заразившиеся новым видом коронавируса.

Руки можно продезинфицировать и по прилету, и перед отлетом, однако, для чего придуман аппарат, поймут только те, кто владеет латышским языком. По наблюдениям журналистов, люди не особенно интересуются устройством для дезинфекции рук.

По словам представителя аэропорта Эдгара Вилцанса, в помещениях проводят уборку чаще обычного, дезинфицируют поверхности и салоны автобусов, которые доставляют пассажиров к самолетам и в терминалы.

В магазинах корзинки для покупок моют рано с утра, пока двери для покупателей еще закрыты.

"Как минимум раз в день мы моем и дезинфицируем корзинки и коляски для покупок. Зона у касс также как минимум раз в день дезинфицируется. Или даже чаще, если необходимо - вручную", - сказала представитель сети магазинов Maxima Лиене Дупате-Угуле, отметив, что у работников, у которых нет возможности часто мыть руки, есть дезинфицирующие гели.

Работы по дезинфекции проходят и на Рижском автовокзале - обычно, ночью.

"Поверхности, к которым прикасаются люди - у касс, столов, кресел, чистим специальными средствами для уничтожения бактерий", - сказал член правления Рижского международного автовокзала Янис Бриедитис.