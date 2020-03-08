Трансляция: в Латвии подтвержден второй случай Covid-19

Эпидемиологи Центра профилактики и контроля заболеваний в воскресенье, 7 марта, получили информацию от лаборатории, что анализ образцов крови показал наличие у пациента Covid-19. Человек был дома, его в ближайшее время доставят в Латвийский центр инфектологии.

В 10:00 в Минздраве состоится пресс-конференция, RUS.TVNET будет за ней следить и сообщать читателям актуальную информацию.