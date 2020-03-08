Трансляция: в Латвии подтвержден второй случай Covid-19

В воскресенье, 7 марта, в Латвии подтвержден второй случай заболевания новым видом коронавируса Covid-19. В 10:00 начинается пресс-конференция в Минздраве, в ней принимает участие специалист Центра профилактики и контроля заболеваний Юрий Перевощиков и глава Службы неотложной медицинской помощи Лиене Ципуле.
Эпидемиологи Центра профилактики и контроля заболеваний в воскресенье, 7 марта, получили информацию от лаборатории, что анализ образцов крови показал наличие у пациента Covid-19. Человек был дома, его в ближайшее время доставят в Латвийский центр инфектологии.
В 10:00 в Минздраве состоится пресс-конференция, RUS.TVNET будет за ней следить и сообщать читателям актуальную информацию.
Как известно, первый случай Covid-19 в Латвии зарегистрирован 2 марта. Заражение пациентки произошло в Италии. Женщина с семьей проследовала из Вероны в Мюнхен, а затем - самолетом в Латвию. Пациентку доставили в Латвийский центр инфектологии, на следующий день ее выписали.