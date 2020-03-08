В ночь на воскресенье произошло два больших пожара

В субботу вечером, 7 марта, в Яунпиебалге сгорела баня площадью в 140 кв. метров, а в Даугавпилсском крае горело двухэтажное здание, сообщает Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD).
Вызов на пожар в бане поступил в 21:55, возгорание удалось локализовать примерно в течение часа. Полностью потушить - лишь в 01:28.
Обошлось без пострадавших, пишет LETA.
В Даугавпилсском крае горело двухэтажное заброшенное здание - общей площадью примерно 280 кв.метров. Вызов поступил в 19:08, когда пожарные прибыли на место, обнаружили, что крыша здания обрушилась, а внешние стены деформированы. Пожар локализован через полчаса, а потушен в 3:19. Пострадавших нет.
В общей сложности в минувшие сутки в VUGD поступило 45 вызовов - 23 на пожары, 14 на спасательные работы, а восемь оказались ложными.