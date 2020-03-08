В ночь на воскресенье произошло два больших пожара

Вызов на пожар в бане поступил в 21:55, возгорание удалось локализовать примерно в течение часа. Полностью потушить - лишь в 01:28.

Обошлось без пострадавших, пишет LETA.

В Даугавпилсском крае горело двухэтажное заброшенное здание - общей площадью примерно 280 кв.метров. Вызов поступил в 19:08, когда пожарные прибыли на место, обнаружили, что крыша здания обрушилась, а внешние стены деформированы. Пожар локализован через полчаса, а потушен в 3:19. Пострадавших нет.