Женский чемпионат мира по хоккею отменён из-за угрозы коронавируса

Женский чемпионат мира должен был пройти в канадских городах Галифакс и Труро, а старт турнира должен был состояться 31 марта.

Решение об отмене турнира было принято на телеконференции, которая состоялась 7 марта. "Чемпионат" сообщает, что отмена мирового первенства была предложена правительством штата Новая Шотландия, а также была поддержана Канадской хоккейной ассоциацией.

"В Канаде, похоже, нет плохой ситуации с коронавирусом, но есть большие опасения, что ситуация может ухудшиться", - приводит слова Куммолы "Чемпионат".