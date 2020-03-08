Женский чемпионат мира по хоккею отменён из-за угрозы коронавируса

Вице-президент Междунарожной федерации хоккея (IIHF) Калеро Куммола сообщил об отмене чемпионата мира по хоккею среди женщин из-за угрозы коронавируса.
Женский чемпионат мира должен был пройти в канадских городах Галифакс и Труро, а старт турнира должен был состояться 31 марта.
Решение об отмене турнира было принято на телеконференции, которая состоялась 7 марта. "Чемпионат" сообщает, что отмена мирового первенства была предложена правительством штата Новая Шотландия, а также была поддержана Канадской хоккейной ассоциацией.
"В Канаде, похоже, нет плохой ситуации с коронавирусом, но есть большие опасения, что ситуация может ухудшиться", - приводит слова Куммолы "Чемпионат".
Ранее IIHF объявила об отмене мартовских юниорских чемпионатов мира в различных дивизионах, которые должны были пройти в Таллине, Софии, Стамбуле, люксембургском Коккельшойере, польском Катовице и испанской Хаке. Судьба мужского чемпионата мира 2020 года - остаётся неизвестной.