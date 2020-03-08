В Санкт-Петербурге 14-летний сын судьи застрелил своего друга

В Санкт-Петербурге 14-летнего сына судьи подозревают в убийстве своего сверстника.
В субботу, 7 марта, в подъезде многоэтажки в Колпино было обнаружено тело подростка с огнестрельным ранением в голову. Как сообщает "Фонтанка.ру", квартиру, где юноша был до убийства, взяли штурмом с участием специального отряда быстрого реагирования. Но там никого не было.
Позднее к следователям пришел 15-летний подросток и рассказал, что он вместе с другом был в гостях у сына судьи*, они смотрели хоккей. Алкоголь и наркотики они, по его словам, не употребляли. Он находился в другой комнате, когда услышал выстрел. Что там произошло, он не знает. Подросток рассказал, что его друг перетащил тело их приятеля с третьего этажа на седьмой и сбежал. Полицию вызвал отец этого мальчика.
Подозреваемого в убийстве сразу начали разыскивать, как сообщает "Интерфакс", мальчика нашли в Пушкине. Тем временем "Фонтанка.ру" пишет, что он выстрелил в сверстника из гладкоствольного ружья, зарегистрированного на своего отца. При каких обстоятельствах это произошло, неизвестно. Как сообщает Life.ru, сын судьи застрелил своего друга случайно.
Сообщается, что убийство совершил сын судьи Третьего кассационного суда Виталия Саяпина.