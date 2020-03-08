В Санкт-Петербурге 14-летний сын судьи застрелил своего друга

В субботу, 7 марта, в подъезде многоэтажки в Колпино было обнаружено тело подростка с огнестрельным ранением в голову. Как сообщает "Фонтанка.ру", квартиру, где юноша был до убийства, взяли штурмом с участием специального отряда быстрого реагирования. Но там никого не было.

Позднее к следователям пришел 15-летний подросток и рассказал, что он вместе с другом был в гостях у сына судьи*, они смотрели хоккей. Алкоголь и наркотики они, по его словам, не употребляли. Он находился в другой комнате, когда услышал выстрел. Что там произошло, он не знает. Подросток рассказал, что его друг перетащил тело их приятеля с третьего этажа на седьмой и сбежал. Полицию вызвал отец этого мальчика.