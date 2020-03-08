Вс, 8.03.2020
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Фото ⟩ В Риге прошло шествие Женской солидарности

Участница шествия.

ФОТО: Mārtiņš Otto, TVNET

Уже в четвертый раз 8 марта в Риге прошло шествие Женской солидарности, цель которого - призвать к действиям в ситуации, если применяют насилие. 

В шествии приняли участие около 250 человек.

Среди участников были как женщины, так и мужчины разных поколений. Они подготовили несколько десятков плакатов, например, "Права женщин = Права человека", "Молчание - золото для насильника", "Не ломайте девочкам крылья".

Шествие началось на Эспланаде и завершилось на Домской площади. 

Галерея: шествие Женской солидарности 

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