Фото ⟩ В Риге прошло шествие Женской солидарности

Уже в четвертый раз 8 марта в Риге прошло шествие Женской солидарности, цель которого - призвать к действиям в ситуации, если применяют насилие.
В шествии приняли участие около 250 человек.
Среди участников были как женщины, так и мужчины разных поколений. Они подготовили несколько десятков плакатов, например, "Права женщин = Права человека", "Молчание - золото для насильника", "Не ломайте девочкам крылья".
Шествие началось на Эспланаде и завершилось на Домской площади.
Галерея: шествие Женской солидарности