В Сирии в аварии с участием бензовоза погибли минимум 32 человека

В результате столкновения бензовоза с двумя большими автобусами и еще 15 машинами недалеко от столицы Сирии Дамаска, погибли минимум 32 человека, в том числе паломники из Ирака, еще 77 человек получили ранения.
Как сообщают сирийские СМИ, авария произошла в субботу на дороге, ведущей из Дамаска в провинцию Хомс.
Причиной аварии должностные лица называют повреждение тормозов бензовоза.
Судя по всему, часть жертв - шиитские паломники из Ирака, которые ехали в святые места вблизи Дамаска.
Несмотря на длящуюся уже почти восемь лет войну в Сирии, из-за которой миллионы людей стали беженцами, в такие паломничества по-прежнему отправляются шииты со всего региона.