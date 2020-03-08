Приостановлен сертификат проверявшего Z-Towers эксперта: такое BVKB сделало впервые

Как выяснила передача De facto Латвийского телевидения, это первый случай, когда BVKB применяет такое наказание к эксперту. Дзиркалис обещает оспорить данное решение, так как экспертиза, по его словам, была проведена тщательно, на основании накопленного годами опыта и по проверенной методике. В свою очередь, стройуправа пересматривать принятие комплекса в эксплуатацию не собирается, и девелопер Z-Towers продолжает заключать договоры на аренду.

Это самый значительный проект недвижимости в Риге - так Z-Towers рекламирует его девелопер Towers Construction Management, истинным получателем благ которого является российский миллионер Юрий Шефлер.

Башни строили 14 лет, в течение которых объект оказывался вовлечен в различные споры и конфликты, из-за чего многократно откладывался срок окончания проекта.

В ноябре прошлого года обоюдными обвинениями в связи со сдачей башень в эксплуатацию обменялись как девелоперы и Рижская стройуправа, так и политики Рижской думы. Глава стройуправы Ингус Вирцавс, у которого на тот момент была поддержка вице-мэра Вадима Баранника, обвинил мэра Олега Бурова в политическом давлении, чтобы здание было принято в эксплуатацию. В свою очередь, Буров и девелоперы проекта высказалиподозрения, что стройуправа этот процесс осознанно затягивает.

Со всех сторон были поданы различные заявления правозащитным учреждениям, однако ни один уголовный процесс начат не был.

В начале января, когда Вирцавс уже долгое время был на больничном, Рижская стройуправа приняла башни в эксплуатацию. В конце февраля уже отстраненный от должности Вирцавс рассказал, что Рижская стройуправа под его руководством в ноябре попросила BVKB оценить экспертизу Z-Towers. Его отчет подготовил руководитель инженерного бюро СМВ Артис Дзиркалис, у которого уже приостановлен сертификат в сфере экспертиз зданий, сообщил Вирцавс.

"Сейчас мы видим, что появились новые факты о том, что были допущены нарушения в ходе подготовки этой экспертизы, при этом нарушения таковы, что у ответственного эксперта приостановлен сертификат на шесть месяцев.

Это все, конечно, свидетельствует о том, что для отказа у стройуправы в ноябре было достаточное обоснование. Как мы видим, то же самое указала и другая компетентная структура", - отметил Вирцавс.

Отдел сертификации строительных специалистов BVKB как сертифицирует экспертов, так и следит за их работой. Это относится и к полученным жалобам, как и было в этот раз.

Несмотря на то, что Рижская стройуправа в январе проинформировала бюро о том, что башни сданы в эксплуатацию, начатую по поводу экспертизы Дзиркалиса проверку это не остановило. Специальная комиссия рекомендовала сделать ему предупреждение, однако окончательным решением стало приостановление сертификата.

Это первый случай, когда строительному эксперту в Латвии приостанавливают сертификат. По мнению отдела, у Дзиркалиса были два нарушения: нарушение порядка документирования хода экспертизы и подготовка недостаточного обоснованного признания экспертизы. Минимальное наказание за каждое из них - приостановка сертификата на три месяца.