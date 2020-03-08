Трамваи и троллейбусы Риги: техосмотры и права водителей можно поставить под сомнение

Ответственные чиновники при этом считают иначе. В нынешней ситуации нужно только дописать правила.

Предприятие Rīgas satiksme в год перевозит 135 миллионов пассажиров. Более половины из них ездят на восьми трамвайных и семнадцати троллейбусных маршрутах.

Водителей трамваев и троллейбусов обучает одно предприятие в сотрудничестве с Rīgas satiksme. Оно же и организует проверку навыков езды, теорию новые водители сдают в Дирекции безопасности дорожного движения, которая в конце и выдает удостоверения. Техосмотр 161 трамвая и 266 троллейбусов проводит Rīgas satiksme.

Десять лет назад изменились законы об обучении водителей трамваев и троллейбусов и техосмотре. Рижская дума, в которой только начало хозяйничать "Согласие", эти изменения пропустила.

Таким образом, десять лет порядок получения прав и проведения техосмотров был не совсем законным.

В середине 2009 года власть в Риге переняла партия "Согласие". Мэром избрали Нила Ушакова. Rīgas satiksme попало под контроль "Согласия", как и комитет по делам транспорта и связи Рижской думы, руководителем которого стал бывший согласист Вадим Баранник, и департамент сообщения, должность заместителя директора которого получил Виталий Рейнбахс.

В феврале 2010 года правительство приняло изменения в правилах о правах водителей транспортных средств.

Поправки предусматривали, что экзамен на управление троллейбусом и трамваем может принимать только уполномоченная комиссия муниципального учреждения по обучению. Рижская дума новым правилам не следовала.

Закон о дорожном движении предусматривает, что водительские права может получить лицо, которое в порядке, установленном в нормативных актах, сдало проверку навыков вождения. Оценивая теоретически, факт, что самоуправление не создало комиссию, означает и то, что права сомнительны.

В 2011 году самоуправление должно было издать и правила о контроле технического состояния трамваев и троллейбусов. Этого требовали изменения в законе о дорожном движении.

Право участвовать в дорожном движение есть только у тех транспортных средств, которые прошли техосмотр. Если нет правил и уполномоченного учреждения, технический контроль пройти невозможно.

У водительских прав на трамвай и троллейбус нет международной категории, поэтому каждое государство может устанавливать свой особый порядок. Чтобы получить их в Латвии, лицо должно в автошколе пройти теорию и практику, после этого в CSDD нужно сдать теоретический экзамен, а практическую езду проверяет особая комиссия. Если оба экзамены сданы успешно, CSDD выдает удостоверение. У дирекции не было подозрений, что в системе есть проблемы.

За десять лет удостоверения водителей трамваев и троллейбусов были выданы 270 лицам. В Rīgas satiksme считают, что права этих людей управлять общественным транспортом находятся в силе.

Техосмотр трамваев и троллейбусов Rīgas satiksme обеспечивает собственными силами. Независимые эксперты не привлекаются. На предприятии считают, что это не нужно и может стоить очень дорого. Все решили бы правила, легализующие нынешний порядок.

Сейчас Рижская дума распущена и ее обязанности неделю назад начала выполнять назначенная Сеймом администрация. Новые руководители Риги обещают, что обсудят вопрос с исполнительным директором, когда он вернется из отпуска, и тогда решат, как правила привести в порядок.