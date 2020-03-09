Бедность в странах Балтии: пенсионерка в Латвии восемь лет жила без света

В этом выпуске:

Кто и как в Балтии помогает бедным.

Сколько людей в Балтии живет за чертой бедности.

Сколько денег хотят зарабатывать жители Балтии, чтобы избежать нищеты.

Видео: Нищета и деньги | БАЛТИЯ | №23

В сюжете рассказывается о том, как в трех странах Балтии помогают бедным. В сюжете, снятом в Латвии, рассказывается о посетителях Рижского дневного центра для бездомных, клиентах суповых кухонь и помощи тем, кто испытывает большие трудности. Например, стоящий в очереди за бесплатной едой Гунтис говорит, что в его крови алкоголь, что ему нравится, из-за эпилепсии в голову лезет "всякий бред".

Он живет в заброшенном гараже, роется в мусорных баках.

В интервью программе директор департамента благосостояния Рижской думы Ирена Кондрате рассказала, что самая проблематичная прослойка это те, кто не пенсионеры, не бездомные, а те, кто может работать, сильные, но абсолютно без мотивации и навыков жизни. "И я бы позволила сказать – со специфическими требованиями. Они считают, что им должны. Бывает, встречаешься с людьми, они требуют, протестуют. Спрашиваешь, когда начнешь работать – они говорят, ты дура – ты работаешь, а мы живем", - сказала Кондрате.

Также в сюжете рассказана история пенсионерки Зениты, проживающей в 130 километрах от Риги. После смерти мужа она стала болеть еще больше, пенсия маленькая - она восемь лет жила без электричества. Но благодаря благотворительной организации Palīdzēsim viens otram, ее жизнь наладилась. Основатель организации Palīdzēsim viens otram Эдийс Пипарс хорошо знает, что такое нищета.

Эдийс из многодетной семьи, их – пятерых детей, тащила на себе только мать. Денег практически не было. Летом их кормил огород и лес. А вот зимой было по-настоящему страшно, холодно и голодно. Сейчас все тяготы позади – он работает в банке, его мама живет за границей и радуется, что дети выросли успешными людьми. Эдийс считает, что просто накормить и одеть - мало, людей нужно учить решать свои проблемы, давать удочку, а не рыбу.

Истории разных латвийцев бедных и тех, кто помогает слабым, смотрите в сюжете.

Порог бедности в странах Балтии

В Эстонии средняя зарплата сегодня около 1350 евро до уплаты налогов. Медианная – немногим более 1000. Значит, черта бедности проходит на уровне дохода примерно в 600 евро до вычета налогов.

В Латвии средняя зарплата 1100 евро, а медианная – 850. Риск бедности в стране начинается, когда человек зарабатывает менее 500 евро брутто.

В Литве средняя зарплата – 1300 евро. Медианная – около 1000. Риск бедности возникает при зарплате менее 600 евро до уплаты налогов.

Количество бедных людей в странах Балтии

По данным Eurostat, в Эстонии в зоне риска бедности находится – 24% от общей численности населения, то есть, почти каждый четвертый житель страны. В Латвии таковых – 27%, в Литве – 28. При том, что средний показатель по Евросоюзу – 22%. Меньше всего бедных в Чехии (12%), а также в Словении и Словакии (16 процентов). Хуже всего положение в Болгарии, Румынии и Греции, где за чертой бедности находится около трети населения.

Наиболее уязвимая социальная группа, первой попадающая в группу риска – это пенсионеры. По данным Евростата, самый высокий риск бедности в Евросоюзе среди пенсионеров – как раз, в странах Балтии. Нищими там можно считать почти половину людей пенсионного возраста. Для сравнения, в целом по ЕС "норма" бедных пенсионеров не больше 15%.