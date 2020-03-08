"Спартак" сравнял счёт в серии. "Ак Барс" и ЦСКА вышли во второй раунд

"Автомобилист" впервые в плей-офф смог обыграть "Сибирь". Команда из Екатеринбурга на выезде одержала победу со счётом 5:1. Счёт в серии стал 3:1 в пользу новосибирского клуба.

"Ак Барс" на выезде одержал минимальную победу над "Нефтехимиком" со счётом 1:0 и добился победы в серии со счётом 4:0. Единственную шайбу в матче забросил форвард казанцев Станислав Галиев.

Московский ЦСКА также вышел во второй раунд плей-офф, одержав победу в серии со счётом 4:0. В четвёртом матче серии "армейцы" в овертайме одержали волевую победу над "Торпедо" - 3:2.