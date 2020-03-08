Вс, 8.03.2020
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"Спартак" сравнял счёт в серии. "Ак Барс" и ЦСКА вышли во второй раунд

Каспар Даугавиньш

ФОТО: www.spartak.ru

Кубок Гагарина не сбавляет обороты. В воскресенье, 8 марта, путёвку во второй раунд плей-офф обеспечили себе московский ЦСКА и казанский "Ак Барс".

"Автомобилист" впервые в плей-офф смог обыграть "Сибирь". Команда из Екатеринбурга на выезде одержала победу со счётом 5:1. Счёт в серии стал 3:1 в пользу новосибирского клуба.

"Ак Барс" на выезде одержал минимальную победу над "Нефтехимиком" со счётом 1:0 и добился победы в серии со счётом 4:0. Единственную шайбу в матче забросил форвард казанцев Станислав Галиев.

Московский ЦСКА также вышел во второй раунд плей-офф, одержав победу в серии со счётом 4:0. В четвёртом матче серии "армейцы" в овертайме одержали волевую победу над "Торпедо" - 3:2.

"Спартак" у себя дома обыграл московское "Динамо" со счётом 3:2 и сравнял счёт в серии - 2:2. Отметим, что в этом матче заброшенной шайбой и результативной передачей отметился латвийский нападающий "Спартака" Каспар Даугавиньш. Следующую игру команды проведут 10 марта на льду "ВТБ Арены". 

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