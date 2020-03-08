По делу о продаже стадиона Skonto наложен арест на собственность семьи Индриксонса

Продажа стадиона Skonto в 2014 года привлекла внимание денежными суммами. Наследница Parex banka Reverta продала комплекс за 14 миллионов евро, но вскоре после этого перепродала в два с половиной раза дороже, за 35 миллионов.

В декабре прошлого года De facto обнаружил, что за окончательным покупателем в офшорах скрывается российский предприниматель Алексей Рогачев. Дедушка Рогачева был губернатором Орловской области, а отец - генералом ФСБ.

После сделки покупатель пожаловался в Госполицию, посчитав, что был введен в заблуждение о стоимости, поэтому переплатил.

В конце прошлой недели полиция часть дела направила в прокуратуру, попросив обвинить четырех человек в мошенничестве и отмывании денег. Прокуратура дело в суд еще не шлет и о нем не рассказывает. В свою очередь полиция продолжает расследование по одному из направлений денежных потоков.

Стадион у Reverta купил посредник SSA, у которого было право первой руки, после чего перепродал дальше. Таким был договор с тем, кто дал деньги - офшором Silvertone Enterprises Limited.

Заработанные SSA деньги - более 20 миллионов евро - были разделены: 5 миллионов перечислили семье маклера Рудзитиса, которую сейчас подозревают в мошенничестве и отмывании денег, 11,8 миллионов евро уплыло в эстонскую фирму Fumox, а 3,6 миллионов - в латвийское предприятие Sun Garden. SSА тогда руководил эстонец Алан Селтер, который также является подозреваемым.

Имеющаяся в распоряжении De facto информация свидетельствует, что Селтер деньги со счета эстонской фирмы снял и привез обратно в Латвии. Во всяком случае, так считает следствие. В свою очередь деньги из Sun Garden были одолжены нескольким компаниям, инвестирующим в недвижимость.

Передача выяснила, что прошлым летом решением следователя и с разрешения суда на некоторую собственность был наложен арест. В Земельной книге можно прочитать, что арест наложен на квартиру в Юрмале, принадлежащую KM Activum, единственной владелицей которой является Элина Ивагло. Она и Индриксонс многие годы назывались в желтой прессе парой.

Однако минимум о двух единицах недвижимости, на которые полиция наложила арест, в Земельной книге на этой неделе записей еще не было.

Арестован должен был быть и многоэтажный дом в Риге на улице Миера. В 2014 году после продажи стадиона Skonto эту собственность приобрела фирма Asara 11, принадлежащая сыну Гунтиса Индриксонса Каспару. Собственность была приобретена более чем за 700 тысяч евро.

Кроме того, в Земельную книгу не был записан и арест собственности другой принадлежащей сыну Индриксонса фирме G Enterprise в Валмиере - квартире на улице Цесу.

Как это возможно? В судебной администрации и отделе земельной книги суда De facto ответили, что решение о наложении ареста на эту недвижимость от полиции они не получали. В полиции утверждают, что решения были высланы. Возможно, они не дошли до Земельной книги по техническим причинам.