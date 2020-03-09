Новый тренд отношений в Сети - бредкрамбинг. Как понять, что вашими чувствами играют?

Бредкрамбинг — "когда человек не хочет развивать отношение и он хочет только внимание". Сторонники бредкрамбинга флиртуют и пишут для того, чтобы "жертва" обратила на них внимание. Однако серьёзных отношений они не хотят. То есть - любитель бредкрамбинга оставляет след из цифровых "хлебных крошек", который никуда не ведёт.

Что происходит во время бредкрамбинга?

Человек периодически пишет тебе небольшие сообщения в Facebook или лайкает фото в соцсетях. Создаётся впечатление, что ты ему нравишься. Вы даже можете встретиться и это будет отличное времяпровождение. Однако спустя дни, а может и недели, человек больше не объявляется. Потом внезапно он снова появляется - пишет сообщения и лайкает фото.

Знакома подобная ситуация? К сожалению, вы стали объектом бредкрамбинга.

Суть проблемы - эти отношения являются иллюзией отношений с человеком, которому они не нужны. Как оказалось, не мало человек полагают, что бредкрамбинг является нормой. И, естественно, соцсети - удобная среда для подобных отношений.

Почему бредкрамбинг стал популярен?

Многие сторонники бредкрамбинга так повышают свою самооценку, обращают на себя внимание и подогревают эго. Этим людям необходимо знать, что они кому-то нужны, кто-то думает о них. Один день - насыщенная переписка, а на второй - тишина, но разрушенные планы на вечер. Побороть бредкрамбинг - сложно, особенно если вы неравнодушны к человеку.

Наилучший способ уйти от бредкрамбинга — не вестись на подобные "хлебные крошки".

Психологи полагают, что люди поступают так по ряду причин:

вы не сильно симпатичны человеку, однако он не хочет резко прекращать общение;

он не знает, как сделать следующий шаг;

у него уже есть вторая половина, а вы - способ побороть скуку;

опять же: человек массирует своё эго, а отношения ему не нужны.

9 признаков бредкрамбинга:

он периодически пишет вам; сообщения не несут смысловой нагрузки; сообщения очень расплывчаты - вам дают, как можно меньше информации; он желает отношений без обязательств; вы чувствуете себя плохо; вы вините во всём себя; он периодически даёт напомнить о себе - исчезает, а затем всё с начала; сообщения часто приходят поздней ночью; пассивная агрессия. Бредкрамбинг — форма пассивно-агрессивного поведения. Такие люди неосознанно хотят, чтобы "жертва" страдала эмоционально.

Наверно, многие пользователи Сети хоть раз сталкивалась с бредкрамбингом. Не забывайте, что все в ваших руках.

Есть ли шанс, что вы ему нравитесь?

Да, но шанс не велик. Тут нужно проявить смелость, признаться в симпатии и спросить человека, что он на самом деле к вам чувствует. Возможно, человек просто не знает, как признаться вам.

Но! Если вы не получили внятного ответа, собеседник опять пропал, начал отшучиваться - такие отношения не стоят вашего времени.