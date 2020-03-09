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Новый тренд отношений в Сети - бредкрамбинг. Как понять, что вашими чувствами играют?

ФОТО: pexels.com

Бредкрамбинг — это новый тренд отношений, возможный благодаря интернету. Об этом рассказывает Satori.

Бредкрамбинг — "когда человек не хочет развивать отношение и он хочет только внимание". Сторонники бредкрамбинга флиртуют и пишут для того, чтобы "жертва" обратила на них внимание. Однако серьёзных отношений они не хотят. То есть - любитель бредкрамбинга оставляет след из цифровых "хлебных крошек", который никуда не ведёт.

Что происходит во время бредкрамбинга? 

Человек периодически пишет тебе небольшие сообщения в Facebook или лайкает фото в соцсетях. Создаётся впечатление, что ты ему нравишься. Вы даже можете встретиться и это будет отличное времяпровождение. Однако спустя дни, а может и недели, человек больше не объявляется. Потом внезапно он снова появляется - пишет сообщения и лайкает фото. 

Знакома подобная ситуация? К сожалению, вы стали объектом бредкрамбинга.

Суть проблемы - эти отношения являются иллюзией отношений с человеком, которому они не нужны. Как оказалось, не мало человек полагают, что бредкрамбинг является нормой. И, естественно, соцсети - удобная среда для подобных отношений. 

Почему бредкрамбинг стал популярен?

Многие сторонники бредкрамбинга так повышают свою самооценку, обращают на себя внимание и подогревают эго. Этим людям необходимо знать, что они кому-то нужны, кто-то думает о них. Один день - насыщенная переписка, а на второй - тишина, но разрушенные планы на вечер. Побороть бредкрамбинг - сложно, особенно если вы неравнодушны к человеку. 

Наилучший способ уйти от бредкрамбинга — не вестись на подобные "хлебные крошки". 

Психологи полагают, что люди поступают так по ряду причин:

  • вы не сильно симпатичны человеку, однако он не хочет резко прекращать общение;
  • он не знает, как сделать следующий шаг;
  • у него уже есть вторая половина, а вы - способ побороть скуку;
  • опять же: человек массирует своё эго, а отношения ему не нужны.

9 признаков бредкрамбинга:

  1. он периодически пишет вам;
  2. сообщения не несут смысловой нагрузки;
  3. сообщения очень расплывчаты - вам дают, как можно меньше информации;
  4. он желает отношений без обязательств;
  5. вы чувствуете себя плохо;
  6. вы вините во всём себя;
  7. он периодически даёт напомнить о себе - исчезает, а затем всё с начала;
  8. сообщения часто приходят поздней ночью;
  9. пассивная агрессия. Бредкрамбинг — форма пассивно-агрессивного поведения. Такие люди неосознанно хотят, чтобы "жертва" страдала эмоционально. 

Наверно, многие пользователи Сети хоть раз сталкивалась с бредкрамбингом. Не забывайте, что все в ваших руках.

Есть ли шанс, что вы ему нравитесь? 

Да, но шанс не велик. Тут нужно проявить смелость, признаться в симпатии и спросить человека, что он на самом деле к вам чувствует. Возможно, человек просто не знает, как признаться вам. 

Но! Если вы не получили внятного ответа, собеседник опять пропал, начал отшучиваться - такие отношения не стоят вашего времени.

Лучший способ избавиться от манипулятора - заблокировать его, чтобы он не надоедал ненужными смайликами и комментариями. 

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