16-летнюю дочь экс-вратаря сборной России заподозрили в наркоторговле

16-летнюю Ксению Малафееву, дочь бывшего вратаря петербургского "Зенита" и сборной России Вячеслава Малафеева, заподозрили в наркоторговле. Об этом сообщает Telegram-канал "Mash на Мойке".
По информации источника, Малафееву задержали в Санкт-Петербурге при продаже четырёх таблеток экстази своему знакомому. "Чемпионат" сообщает, что Ксения живёт отдельно от отца и мачехи. Кроме того, девушка занимается музыкой под псевдонимом Died Baby.
Мать девушки, Марина Малафеева, погибла в 2011 году в ДТП. В 2012 году Вячеслав Малафеев женился во второй раз, но последние девять лет воспитание Ксении занималась бабушка.
По информации Mash, в данный момент 16-летней девушке назначили подписку о невыезде. Сообщается, что следственный комитет завёл против Малафеевой дело по третьей части 228 статьи - торговля наркотиками с отягчающими обстоятельствами. Максимальный срок по этой статье - 15 лет тюрьмы.