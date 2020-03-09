Пн, 9.03.2020
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  • 16-летнюю дочь экс-вратаря сборной России заподозрили в наркоторговле

16-летнюю дочь экс-вратаря сборной России заподозрили в наркоторговле

16-летнюю Ксению Малафееву, дочь бывшего вратаря петербургского "Зенита" и сборной России Вячеслава Малафеева, заподозрили в наркоторговле. Об этом сообщает Telegram-канал "Mash на Мойке".

По информации источника, Малафееву задержали в Санкт-Петербурге при продаже четырёх таблеток экстази своему знакомому. "Чемпионат" сообщает, что Ксения живёт отдельно от отца и мачехи. Кроме того, девушка занимается музыкой под псевдонимом Died Baby.

Мать девушки, Марина Малафеева, погибла в 2011 году в ДТП. В 2012 году Вячеслав Малафеев женился во второй раз, но последние девять лет воспитание Ксении занималась бабушка.

По информации Mash, в данный момент 16-летней девушке назначили подписку о невыезде. Сообщается, что следственный комитет завёл против Малафеевой дело по третьей части 228 статьи - торговля наркотиками с отягчающими обстоятельствами. Максимальный срок по этой статье - 15 лет тюрьмы.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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