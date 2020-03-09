16-летнюю дочь экс-вратаря сборной России заподозрили в наркоторговле

По информации источника, Малафееву задержали в Санкт-Петербурге при продаже четырёх таблеток экстази своему знакомому. "Чемпионат" сообщает, что Ксения живёт отдельно от отца и мачехи. Кроме того, девушка занимается музыкой под псевдонимом Died Baby.

Мать девушки, Марина Малафеева, погибла в 2011 году в ДТП. В 2012 году Вячеслав Малафеев женился во второй раз, но последние девять лет воспитание Ксении занималась бабушка.