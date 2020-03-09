Машины класса люкс вместо уплаты налогов: СГД передала дело в прокуратуру

Управление таможенно-налоговой полиции Службы госдоходов (СГД) передало в специализированную прокуратуру по организованной преступности и другим отраслям уголовный процесс против двух физических лиц за уклонение от уплаты налогов в крупном размере, сообщили в СГД.
Отмечается, что оба физических лица за хозяйственную деятельность в период с мая 2016 года по сентябрь 2018 года подали декларации и отчеты, подсчитали необходимые налоговые взносы в госбюджет, но не внесли их в установленном законом порядке и в определенные законом сроки.
Таким образом, по мнению СГД, лица, вероятно, уклонялись от уплаты налогов в госбюджет в крупном размере.
Во время следствия выяснилось, что денежные средства компаний использовались по личному усмотрению для личных нужд, различных покупок и услуг, например, для оплаты лизинга за автомобиль класса люкс, а не для обеспечения хозяйственной деятельности компании и уплаты налогов.
В результате этих деяний - рассчитав, но не заплатив налоги, бюджет понес убытки в размере 158 000 евро.
Уголовное дело в Управлении таможенно-налоговой полиции Службы госдоходов начато в конце 2018 года по ст.218 ч.2.