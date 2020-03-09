Машины класса люкс вместо уплаты налогов: СГД передала дело в прокуратуру

Отмечается, что оба физических лица за хозяйственную деятельность в период с мая 2016 года по сентябрь 2018 года подали декларации и отчеты, подсчитали необходимые налоговые взносы в госбюджет, но не внесли их в установленном законом порядке и в определенные законом сроки.

Таким образом, по мнению СГД, лица, вероятно, уклонялись от уплаты налогов в госбюджет в крупном размере.

Во время следствия выяснилось, что денежные средства компаний использовались по личному усмотрению для личных нужд, различных покупок и услуг, например, для оплаты лизинга за автомобиль класса люкс, а не для обеспечения хозяйственной деятельности компании и уплаты налогов.

В результате этих деяний - рассчитав, но не заплатив налоги, бюджет понес убытки в размере 158 000 евро.