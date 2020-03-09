Хроники коронавируса: Яна Рудковская на карантине. Ей пришлось отменить праздник

"Впервые в своей жизни в праздник сижу дома и буду находиться еще 9 дней", - написала Яна в Instagram.

Оказалось, что звезда 14 дней проведет на карантине после поездки во Францию.

"Вынуждена перенести празднование своего юбилея, к которому мы полгода готовились, с 11 на 24 марта", - сообщила продюсер.

Кроме того всему семейству пришлось перенести долгожданный отпуск на Мальдивы.

"Это, конечно, все очень непросто, так как все уже заряжено на праздник, но очень не хочется нарушать постановление мэра Москвы и очень хочется, чтобы все мои гости чувствовали себя комфортно и были вне карантина!" - подытожила она.

Напомним, недавно Яна вернулась с модного показа, проходившего в Париже.

На своей Telegram-странице Яна пытается шутить:

"Чую, сглазили меня с моей маской с камелиями, поэтому сижу на 14-дневном карантине", - написала она.