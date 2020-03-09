Советы отрасли: выбирайте не наличные платежи. Используя банкоматы, надевайте перчатки

Ассоциация напоминает, что практически все основные финансовые услуги доступны удаленно, и клиентам незачем приходить к поставщикам финансовых услуг лично.

"Принимая во внимание возможное распространение вируса, призываем клиентов отдавать предпочтение бесконтактным платежам, а не наличным деньгам, на которых живут вирусы, поскольку они путешествуют из рук в руки, из кошелька в кошелек", - заявляет ассоциация, добавляя, что после использования наличных денег стоит мыть или дезинфицировать руки, а, используя банкоматы, надевать перчатки.

Как сообщал RUS.TVNET, в Латвии подтверждены шесть случаев заболевания, вызванного новым коронавирусом Covid-19. Пятеро последних заболевших являются туристами из одной группы, которые заразились вирусом на итальянском курорте Червиния недалеко от границы со Швейцарией. Все пятеро заболевших возвращались в Латвию 7 марта рейсом компании airBaltic BT-630 из Милана.

На данный момент у всех заболевших латвийцев заболевание протекает в легкой форме.