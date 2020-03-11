Ср, 11.03.2020
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Бесплатная медицина и пособия, "родитель 1" и "родитель 2". Жизнь русскоязычной в Канаде

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"Уровень жизни упал ниже плинтуса". Переезд и адаптация в Канаде

Иллюстративное фото

ФОТО: Pexels

Несмотря на высокий уровень дохода, очень многие мигранты в Канаде живут "от зарплаты до зарплаты". Заработать в этой стране можно, а вот разбогатеть - нет. По ту сторону океана дети сами могут выбирать свой пол, а также называть маму и папу "родитель 1" и "родитель 2". О жизни в Канаде рассказывает русскоязычная Катя, которая переехала в эту страну 10 лет назад. 

Катя - автор одного из самых крупных и популярных русскоязычных блогов о переезде и жизни в Канаде. 

"Десять лет назад мы вместе с мужем купили два больших чемодана и бережно сложили туда всю нашу жизнь. Летели за мечтой - в перспективную молодую страну! С сильной экономикой, английским языком, прекрасной экологией и большими возможностями", - пишет девушка. 

Молодые люди переехали в Торонто из белорусского Минска. Канада в качестве нового места проживания была выбрана по целому ряду причин - это и бесплатная медицина, школы, субсидированные сады и разнообразный социальный пакет для тех, кто в этом нуждается. "Ну и где еще паспорт дают через четыре года после переезда?", - объясняет она. 

Правда, на практике оказалось, что в Канаде не все так идеально, как мы часто об этом слышим. 

В своем блоге девушка рассказывает о такой Канаде, которую она знает сама. Мы изучили репортажи о заработках и расходах, иммигрантах, школах, магазинах и отношениях к детям, узнали о ценах и нравах и готовы рассказать об этом вам.

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"Уровень жизни упал ниже плинтуса". Переезд и адаптация в Канаде

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