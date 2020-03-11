Бесплатная медицина и пособия, "родитель 1" и "родитель 2". Жизнь русскоязычной в Канаде

Катя - автор одного из самых крупных и популярных русскоязычных блогов о переезде и жизни в Канаде.

"Десять лет назад мы вместе с мужем купили два больших чемодана и бережно сложили туда всю нашу жизнь. Летели за мечтой - в перспективную молодую страну! С сильной экономикой, английским языком, прекрасной экологией и большими возможностями", - пишет девушка.

Молодые люди переехали в Торонто из белорусского Минска. Канада в качестве нового места проживания была выбрана по целому ряду причин - это и бесплатная медицина, школы, субсидированные сады и разнообразный социальный пакет для тех, кто в этом нуждается. "Ну и где еще паспорт дают через четыре года после переезда?", - объясняет она.

Правда, на практике оказалось, что в Канаде не все так идеально, как мы часто об этом слышим.

В своем блоге девушка рассказывает о такой Канаде, которую она знает сама. Мы изучили репортажи о заработках и расходах, иммигрантах, школах, магазинах и отношениях к детям, узнали о ценах и нравах и готовы рассказать об этом вам.