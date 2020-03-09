Школьник в маске несколько дней громил кладбище

Юноше предъявили обвинение по двум статьям Уголовного закона - за преднамеренную порчу имущества и осквернение захоронений.

Согласно решению суда, 4 сентября прошлого года, обвиняемый надел на лицо маску и отправился на Ливанское городское кладбище. Он снял с петель правую часть ворот на въезде, бросил на землю. Ворота погнулись их пришлось ремонтировать. Также юноша подошел к одной из могил и пнул ногой статую Богоматери, из-за чего сломалось основание скульптуры, сообщает LETA.

Через два дня подросток снова пришел на кладбище. Сорвал лист с доски объявлений, снова снял ворота с петель - те не только погнулись еще больше, но и повредилась сетка: образовалась большая дырка.

На этом визиты юноши на кладбище не закончились: вечером следующего дня он снова пришел - сломал скамейку у главного кладбищенского креста. На обратном пути не смог пройти мимо ворот - их тоже испортил еще больше.

Когда 8 сентября он пошел на кладбище в четвертый раз, то направился к ранее поломанной скамейке, вырвал ее из земли и бросил. Ворота снова не остались без его внимания.

Ранее не судимый юноша на суде признал вину. Он рассказал, что посещает среднюю школу и получает социальное пособие. Обвиняемый не находился на каком-то учете в связи с зависимостями или особенностями.