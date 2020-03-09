"Магнитка" второй год подряд не смогла преодолеть первый раунд плей-офф Кубка Гагарина

На этот раз "Магнитку" во второй раунд не пустил "Барыс", который одержал победу в серии со счётом 4:1. Пятый матч серии, который проходил в Нур-Султане, завершился победой хозяев со счётом 5:2.

Что касается "Барыса", то казахстанская команда в четвёртый раз в истории и второй год подряд смогла пробиться во второй раунд плей-офф.

В пятом матче серии плей-офф "Салават Юлаев" крупно обыграл "Авангард" - 6:3. Благодаря этой победе уфимцы повели в серии со счётом 3:2. Шестой матч в этой серии состоится 11 марта на территории "Салавата".

В заключительном матче игрового дня "Локомотив" на выезде одержал победу над финским "Йокеритом" - 4:2. В составе российской команды в этом матче отличились Павел Кудрявцев, Григорий Денисенко, Стефан Да Коста и Артур Каюмов. За "Йокерит" шайбу забросили Антти Пильстрём и Ессе Йоэнсуу.

Таким образом, команда из Ярославля сократила отставание в серии - 2:3. Следующий матч серии команды сыграют 11 марта в Ярославле.