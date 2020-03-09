Ночью в Елгавской городской больнице оставлен младенец

В ночь на 4 марта в бэби-боксе Елгавской городской больницы был оставлен новорожденный ребенок. Об этом рассказала представитель проекта Glābējsilīte - vieta bērna dzīvībai Зане Казака.
Вес ребенка составил 2900 граммов, рост — 49 сантиметров. После первого осмотра состояние здоровья ребенка признано удовлетворительным.
О произошедшем проинформированы все ответственные инстанции.
Ниша для новорожденных, от которых решили отказаться их родители, были установлены в Елгавской городской больнице в период с 2017 года до закрытия больницы на реновацию в 2019 году.
Это первый случай, когда ребенка оставляют в бэби-боксе после реновации больницы.