Пн, 9.03.2020
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Ночью в Елгавской городской больнице оставлен младенец

Иллюстративное фото

ФОТО: YUAN ZHENG / EPA

В ночь на 4 марта в бэби-боксе Елгавской городской больницы был оставлен новорожденный ребенок. Об этом рассказала представитель проекта Glābējsilīte - vieta bērna dzīvībai Зане Казака.

Вес ребенка составил 2900 граммов, рост — 49 сантиметров. После первого осмотра состояние здоровья ребенка признано удовлетворительным. 

О произошедшем проинформированы все ответственные инстанции.

Ниша для новорожденных, от которых решили отказаться их родители, были установлены в Елгавской городской больнице в период с 2017 года до закрытия больницы на реновацию в 2019 году.

Это первый случай, когда ребенка оставляют в бэби-боксе после реновации больницы.

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