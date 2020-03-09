Ryanair ограничивает количество авиарейсов

В связи с распространением нового коронавируса ирландская авиакомпания Ryanair еще больше сократила количество рейсов на маршрутах в аэропорты Италии, в том числе на маршруте из Риги.
С 10 марта по 8 апреля Ryanair приостановила все внутренние рейсы в Италии, а также на маршрутах в Бергамо, аэропорт Милан-Мальпенса, в Парму и Тревизо, говорится в сообщении авиакомпании.
В свою очередь с 12 марта по 8 апреля Ryanair еще больше сократит количество рейсов на международных маршрутах в Бергамо, Милан-Мальпенсу, Венецию, Римини, Парму и Тревизо. Самолеты по этим маршрутам будут летать только по пятницам, субботам, воскресеньям и понедельникам.
Чтобы ограничить распространение нового коронавируса, власти Италии в воскресенье ввели карантин в регионе вокруг Милана и Венеции. Карантин, который будет действовать до 3 апреля, охватывает Ломбардию и еще 14 провинций - это регион с населением более 15 млн человек. В это время будет строго ограничен выезд и въезд в карантинную зону без серьезных и срочных причин.