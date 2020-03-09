Ryanair ограничивает количество авиарейсов

С 10 марта по 8 апреля Ryanair приостановила все внутренние рейсы в Италии, а также на маршрутах в Бергамо, аэропорт Милан-Мальпенса, в Парму и Тревизо, говорится в сообщении авиакомпании.

В свою очередь с 12 марта по 8 апреля Ryanair еще больше сократит количество рейсов на международных маршрутах в Бергамо, Милан-Мальпенсу, Венецию, Римини, Парму и Тревизо. Самолеты по этим маршрутам будут летать только по пятницам, субботам, воскресеньям и понедельникам.