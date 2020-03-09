Латвийцев оповестят о том, как уберечься от Covid-19, через информационные системы СГД, CSDD и E-klase

Информацию о мерах, как уберечься от заражения новым коронавирусом Covid-19, жителям Латвии будут рассылать через систему электронного декларирования Службы госдоходов (СГД), сообщила после заседания совета по кризисному управлению министр здравоохранения Илзе Винькеле.
"Это возможность по электронной почте охватить значительное количество людей", - сказала министр.
Для рассылки информации будет использована и база Дирекции безопасности дорожного движения CSDD, а также она будет размещена в системе E-klase.
"На практике доказано, что проактивное информирование и разъяснение возможностей является одной из самых действенных тактик по ограничению распространения инфекции", - сказала Винькеле.
Как сообщалось, в Латвии в настоящее время подтверждены шесть случаев Covid-19, в том числе пять человек находились в одной группе туристов, которая побывала в Италии. Еще 160 человек находятся на домашнем карантине.