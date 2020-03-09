Латвийцев оповестят о том, как уберечься от Covid-19, через информационные системы СГД, CSDD и E-klase

"Это возможность по электронной почте охватить значительное количество людей", - сказала министр.

Для рассылки информации будет использована и база Дирекции безопасности дорожного движения CSDD, а также она будет размещена в системе E-klase.

"На практике доказано, что проактивное информирование и разъяснение возможностей является одной из самых действенных тактик по ограничению распространения инфекции", - сказала Винькеле.