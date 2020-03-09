Пн, 9.03.2020
Единственной дверью, куда Эрдоган еще мог постучать, оставался либеральный ЕС. Но "султан" не просто постучал - он принялся неистово колотить. Иван Пауков, комментатор RUS.TVNET
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Латвийцев оповестят о том, как уберечься от Covid-19, через информационные системы СГД, CSDD и E-klase

Иллюстративное фото.

ФОТО: Dominic Lipinski / PA Wire/PA Images

Информацию о мерах, как уберечься от заражения новым коронавирусом Covid-19, жителям Латвии будут рассылать через систему электронного декларирования Службы госдоходов (СГД), сообщила после заседания совета по кризисному управлению министр здравоохранения Илзе Винькеле.

"Это возможность по электронной почте охватить значительное количество людей", - сказала министр.

Для рассылки информации будет использована и база Дирекции безопасности дорожного движения CSDD, а также она будет размещена в системе E-klase.

"На практике доказано, что проактивное информирование и разъяснение возможностей является одной из самых действенных тактик по ограничению распространения инфекции", - сказала Винькеле.

Как сообщалось, в Латвии в настоящее время подтверждены шесть случаев Covid-19, в том числе пять человек находились в одной группе туристов, которая побывала в Италии. Еще 160 человек находятся на домашнем карантине.

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