В Даугавпилсе новые трамваи создают проблемы: один даже сошел с рельсов

На прошлой неделе один из восьми новых трамваев Даугавпилса даже сошел с рельсов. К счастью, никто не пострадал. Одной из причин происшествия могло стать техническое повреждение, возможна и ошибка водителя.

Новые трамваи только недавно начали курсировать, но уже были нужны ремонты. Технические проблемы возникли сразу же после тестовых поездок. Таким образом, эти трамваи вернуть поставщикам уже нельзя. После тестовых поездок их приняли в эксплуатацию.

Галерея: Новые трамваи в Даугавпилсе

Представители Daugavpils satiksme пояснили передаче, что это нормальная практика - появились дефекты, и их во время эксплуатации совместно с производителем исправят. На предприятии говорят, что в гарантийный срок пройдет предотвращение технических проблем и дефектов, работы по регулированию. "Чем больше дефектов мы найдем, тем лучшей будут дальнейшая эксплуатация", - отметил инженер Daugavpils satiksme Мирослав Подъява.

Трамвайные вагоны с дефектами заменены не будут. Во время гарантийного срока производитель со своей стороны поставит нужные детали. Поставщик проведет все работы за свой счет.

В свою очередь жителей тревожат не только технические проблемы новых трамваев, но и громкий звук, в том числе и во время торможения. Специалисты признают, что новые трамваи создают шум сильнее, чем предыдущие. Кроме того, в новых трамваях нет удобных сидений, они слишком высоки, указала передаче пенсионерка. В свою очередь подросток отметил Panorāma, что новые трамваи создают "ужасный шум".