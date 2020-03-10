У министра культуры Франции выявлен Covid-19

Как рассказал телеканалу BFMTV Министр здравоохранения Франции Оливье Веран, ему самому сделали тест пару дней назад, однако он вирусом не заразился, хоть у него и были легкие симптомы простуды после помещения северного района Франции, который тяжело затронул Covid-19.

На вопрос, сдали ли тесты на коронавирус президент Эммануэль Макрон и другие министры, Веран ответил, что, насколько ему известно, нет. Министр также отметил, что может и не знать об этом в связи с медицинской конфиденциальностью.