Си Цзиньпин посетил эпицентр коронавируса Ухань

Он сообщил о визите во время, когда беспрецедентные карантинные мероприятия, с помощью которых Ухань и остальная провинция Хубэй изолирована от внешнего мира, судя по всему, дали результат, учитывая, что число новых случаев заболевание в течение последней недели драматически снизилось.