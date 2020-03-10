Си Цзиньпин посетил эпицентр коронавируса Ухань

Председатель КНР Си Цзиньпин во вторник впервые с момента наступления кризиса в январе прибыл в эпицентр эпидемии коронавируса Ухань. Таким образом он подтвердил уверенность властей Китая, что вспышка находится под контролем, сообщает AFP.
Он сообщил о визите во время, когда беспрецедентные карантинные мероприятия, с помощью которых Ухань и остальная провинция Хубэй изолирована от внешнего мира, судя по всему, дали результат, учитывая, что число новых случаев заболевание в течение последней недели драматически снизилось.
Си Цзиньпин прибыл в столицу Хубэй, чтобы провести в регионе "инспекцию профилактики эпидемии и мероприятий по контролю", - сообщило официальное новостное агентство Xinhua.
Председатель КНР встретился с работниками медицины, военными, работниками общины, полицией, пациентами и жителями.
Это его первый визит в регион с момента вспышки заболевания в декабре 2019 года.
Галерея: Город Ухань, эпицентр коронавируса